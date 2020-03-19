Свернуть список

Эльче - Валенсия 19 Марта прямая трансляция

Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750
19 марта 2022, суббота. 18:15 МСК. Испания - Примера, 29-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Эльче Валенсия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Валенсия, которое состоится 19 Марта 2022 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльче
Эльче
Валенсия
Валенсия
Главные тренеры
Испания Франсиско Родригес
Испания Хосе Бордалас
История личных встреч
11.12.2021 Испания - Примера Тур 17 Валенсия2 : 1Эльче
30.01.2021 Испания - Примера Тур 21 Валенсия1 : 0Эльче
23.10.2020 Испания - Примера Тур 7 Эльче2 : 1Валенсия
20.03.2015 Испания - Примера Тур 28 Эльче0 : 4Валенсия
25.10.2014 Испания - Примера Тур 9 Валенсия3 : 1Эльче
13.04.2014 Испания - Примера Тур 33 Валенсия2 : 1Эльче
24.11.2013 Испания - Примера Тур 14 Эльче2 : 1Валенсия
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид28206259-216678,6
2
Лига чемпионов
Севилья281511240-195666,7
3
Лига чемпионов
Барселона27149452-295163,0
4
Лига чемпионов
Атлетико М28156752-365160,7
5
Лига Европы
Бетис28154950-354958,3
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад28138729-294756,0
7 Вильярреал28129748-264553,6
8 Атлетик Б281010832-274047,6
9 Валенсия28910941-433744,0
10 Сельта28981133-323541,7
11 Осасуна28981126-353541,7
12 Эспаньол28891134-413339,3
13 Райо Вальекано27951329-333239,5
14 Эльче28881230-393238,1
15 Хетафе286101226-322833,3
16 Мальорка28681426-482631,0
17 Гранада285101328-442529,8
18
Зона вылета
Кадис284121224-412428,6
19
Зона вылета
Алавес28571621-452226,2
20
Зона вылета
Леванте283101530-551922,6

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close