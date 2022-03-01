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Осасуна - Леванте 19 Марта прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
19 марта 2022, суббота. 20:30 МСК. Испания - Примера, 29-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Осасуна Леванте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Леванте, которое состоится 19 Марта 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Леванте
Валенсия
Главные тренеры
Испания Хагоба Аррасате
Италия Алессио Лисси
История личных встреч
05.12.2021 Испания - Примера Тур 16 Леванте0 : 0Осасуна
14.02.2021 Испания - Примера Тур 23 Леванте0 : 1Осасуна
27.09.2020 Испания - Примера Тур 3 Осасуна1 : 3Леванте
24.01.2020 Испания - Примера Тур 21 Осасуна2 : 0Леванте
29.09.2019 Испания - Примера Тур 7 Леванте1 : 1Осасуна
01.03.2014 Испания - Примера Тур 26 Леванте2 : 0Осасуна
29.09.2013 Испания - Примера Тур 7 Осасуна0 : 1Леванте
26.02.2013 Испания - Примера Тур 25 Леванте0 : 2Осасуна
30.09.2012 Испания - Примера Тур 6 Осасуна4 : 0Леванте
25.03.2012 Испания - Примера Тур 30 Леванте0 : 2Осасуна
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид28206259-216678,6
2
Лига чемпионов
Севилья281511240-195666,7
3
Лига чемпионов
Барселона27149452-295163,0
4
Лига чемпионов
Атлетико М28156752-365160,7
5
Лига Европы
Бетис28154950-354958,3
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад28138729-294756,0
7 Вильярреал28129748-264553,6
8 Атлетик Б281010832-274047,6
9 Валенсия28910941-433744,0
10 Сельта28981133-323541,7
11 Осасуна28981126-353541,7
12 Эспаньол28891134-413339,3
13 Райо Вальекано27951329-333239,5
14 Эльче28881230-393238,1
15 Хетафе286101226-322833,3
16 Мальорка28681426-482631,0
17 Гранада285101328-442529,8
18
Зона вылета
Кадис284121224-412428,6
19
Зона вылета
Алавес28571621-452226,2
20
Зона вылета
Леванте283101530-551922,6

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