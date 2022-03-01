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Райо Вальекано - Атлетико М 19 Марта прямая трансляция

Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
19 марта 2022, суббота. 23:00 МСК. Испания - Примера, 29-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания);
Райо Вальекано Атлетико М

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Атлетико М, которое состоится 19 Марта 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Атлетико М
Мадрид
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
02.01.2022 Испания - Примера Тур 19 Атлетико М2 : 0Райо Вальекано
16.02.2019 Испания - Примера Тур 24 Райо Вальекано0 : 1Атлетико М
25.08.2018 Испания - Примера Тур 2 Атлетико М1 : 0Райо Вальекано
30.04.2016 Испания - Примера Тур 36 Атлетико М1 : 0Райо Вальекано
14.01.2016 Кубок Испании 1/8 финала Атлетико М3 : 0Райо Вальекано
07.01.2016 Кубок Испании 1/8 финала Райо Вальекано1 : 1Атлетико М
30.12.2015 Испания - Примера Тур 17 Райо Вальекано0 : 2Атлетико М
24.01.2015 Испания - Примера Тур 20 Атлетико М3 : 1Райо Вальекано
26.08.2014 Испания - Примера Тур 1 Райо Вальекано0 : 0Атлетико М
26.01.2014 Испания - Примера Тур 21 Райо Вальекано2 : 4Атлетико М
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид28206259-216678,6
2
Лига чемпионов
Севилья281511240-195666,7
3
Лига чемпионов
Барселона27149452-295163,0
4
Лига чемпионов
Атлетико М28156752-365160,7
5
Лига Европы
Бетис28154950-354958,3
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад28138729-294756,0
7 Вильярреал28129748-264553,6
8 Атлетик Б281010832-274047,6
9 Валенсия28910941-433744,0
10 Сельта28981133-323541,7
11 Осасуна28981126-353541,7
12 Эспаньол28891134-413339,3
13 Райо Вальекано27951329-333239,5
14 Эльче28881230-393238,1
15 Хетафе286101226-322833,3
16 Мальорка28681426-482631,0
17 Гранада285101328-442529,8
18
Зона вылета
Кадис284121224-412428,6
19
Зона вылета
Алавес28571621-452226,2
20
Зона вылета
Леванте283101530-551922,6

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