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Мидлсбро - Челси 19 Марта прямая трансляция

Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
19 марта 2022, суббота. 20:15 МСК. Кубок Англии, 1/4 финала
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Мидлсбро Челси

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Челси, которое состоится 19 Марта 2022 года в 20:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Челси
Лондон
Главные тренеры
Англия Крис Уилдер
Германия Томас Тухель
История личных встреч
08.05.2017 Англия - Премьер-лига Тур 36 Челси3 : 0Мидлсбро
20.11.2016 Англия - Премьер-лига Тур 12 Мидлсбро0 : 1Челси
27.02.2013 Кубок Англии 1/8 финала Мидлсбро0 : 2Челси
28.01.2009 Англия - Премьер-лига Тур 23 Челси2 : 0Мидлсбро
18.10.2008 Англия - Премьер-лига Тур 8 Мидлсбро0 : 5Челси
30.03.2008 Англия - Премьер-лига Тур 32 Челси1 : 0Мидлсбро
20.10.2007 Англия - Премьер-лига Тур 10 Мидлсбро0 : 2Челси
10.02.2007 Англия - Премьер-лига Тур 27 Челси3 : 0Мидлсбро
23.08.2006 Англия - Премьер-лига Тур 2 Мидлсбро2 : 1Челси
Турнирная таблица
1/32 финала
Метка
Суиндон Таун
Манчестер Сити
1 : 4
Мэнсфилд Таун
Мидлсбро
2 : 3
Бристоль Сити
Фулхэм
0 : 1 ДВ
Хартлпул Юнайтед
Блэкпул
2 : 1
Бёрнли
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
Ковентри Сити
Дерби Каунти
1 : 0
Миллуолл
Кристал Пэлас
1 : 2
Вест Бромвич Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 : 2 ДВ
Барнсли
Барроу
5 : 4 ДВ
Куинз Парк Рейнджерс
Ротерхэм Юнайтед
1 : 1 8 : 7
Борхэм Вуд
Уимблдон
2 : 0
Уиган Атлетик
Блэкберн Роверс
3 : 2
Питерборо Юнайтед
Бристоль Роверс
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Кембридж Юнайтед
0 : 1
Лестер Сити
Уотфорд
4 : 1
Киддерминстер Харриерс
Рединг
2 : 1
Порт Вейл
Брентфорд
1 : 4
Челси
Честерфилд
5 : 1
Суонси Сити
Саутгемптон
2 : 3 ДВ
Халл Сити
Эвертон
2 : 3 ДВ
Бирмингем Сити
Плимут Аргайл
0 : 1 ДВ
Йовил Таун
Борнмут
1 : 3
Лутон Таун
Харрогейт Таун
4 : 0
Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед
3 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лидс Юнайтед
2 : 0
Чарльтон Атлетик
Норвич Сити
0 : 1
Сток Сити
Лейтон Ориент
2 : 0
Ливерпуль
Шрусбери Таун
4 : 1
Кардифф Сити
Престон Норт Энд
2 : 1 ДВ
Тоттенхэм Хотспур
Моркам
3 : 1
Ноттингем Форест
Арсенал
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
1 : 0
1/16 финала
Метка
A15
 Манчестер Юнайтед
Мидлсбро
1 : 1 7 : 8
A09
 Киддерминстер Харриерс
Вест Хэм Юнайтед
1 : 2 ДВ
A07
 Челси
Плимут Аргайл
2 : 1 ДВ
A10
 Манчестер Сити
Фулхэм
4 : 1
A13
 Сток Сити
Уиган Атлетик
2 : 0
A03
 Хаддерсфилд Таун
Барнсли
1 : 0
A01
 Кристал Пэлас
Хартлпул Юнайтед
2 : 0
A16
 Вулверхэмптон
Норвич Сити
0 : 1
A08
 Эвертон
Брентфорд
4 : 1
A06
 Саутгемптон
Ковентри Сити
2 : 1 ДВ
A04
 Питерборо Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
A05
 Кембридж Юнайтед
Лутон Таун
0 : 3
A11
 Тоттенхэм Хотспур
Брайтон энд Хоув Альбион
3 : 1
A12
 Ливерпуль
Кардифф Сити
3 : 1
A14
 Ноттингем Форест
Лестер Сити
4 : 1
A02
 Борнмут
Борхэм Вуд
0 : 1
1/8 финала
Метка
B03
 Питерборо Юнайтед
Манчестер Сити
0 : 2
B02
 Кристал Пэлас
Сток Сити
2 : 1
B06
 Мидлсбро
Тоттенхэм Хотспур
1 : 0 ДВ
B01
 Лутон Таун
Челси
2 : 3
B05
 Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
3 : 1
B04
 Ливерпуль
Норвич Сити
2 : 1
B08
 Эвертон
Борхэм Вуд
2 : 0
B07
 Ноттингем Форест
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
1/4 финала
Метка
Мидлсбро
Челси
19.03
Кристал Пэлас
Эвертон
20.03
Саутгемптон
Манчестер Сити
20.03
Ноттингем Форест
Ливерпуль
20.03

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