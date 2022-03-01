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Гройтер Фюрт - Фрайбург 19 Марта прямая трансляция

Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
19 марта 2022, суббота. 17:30 МСК. Германия - Бундеслига, 27-й тур
Гройтер Фюрт Фрайбург

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Фрайбург, которое состоится 19 Марта 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Фрайбург
Фрайбург
Главные тренеры
Германия Штефан Лайтль
Германия Кристиан Штрайх
История личных встреч
30.10.2021 Германия - Бундеслига Тур 10 Фрайбург3 : 1Гройтер Фюрт
04.04.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 28 Гройтер Фюрт2 : 3Фрайбург
18.10.2015 Германия - Вторая Бундеслига Тур 11 Фрайбург5 : 2Гройтер Фюрт
11.05.2013 Германия - Бундеслига Тур 33 Гройтер Фюрт1 : 2Фрайбург
08.12.2012 Германия - Бундеслига Тур 16 Фрайбург1 : 0Гройтер Фюрт
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Бавария26193477-286076,9
2
Лига чемпионов
Боруссия Д26182666-375671,8
3
Лига чемпионов
Байер26136764-414557,7
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг26135857-304456,4
5
Лига Европы
Фрайбург26128643-294456,4
6
Квалификация Лиги конференций
Хоффенхайм26135849-374456,4
7 Кёльн26109737-393950,0
8 Унион26108833-343848,7
9 Айнтрахт Ф26107939-383747,4
10 Майнц251041135-303445,3
11 Бохум26951228-373241,0
12 Вольфсбург26941329-403139,7
13 Боруссия М26861236-513038,5
14 Аугсбург25681127-412634,7
15 Арминия265101122-342532,1
16
Стыковая зона
Штутгарт26581332-482329,5
17
Зона вылета
Герта26651526-602329,5
18
Зона вылета
Гройтер Фюрт26351824-701417,9

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