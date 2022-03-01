Майнц - Арминия 19 Марта прямая трансляция
Стадион: Мева-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
19 марта 2022, суббота. 17:30 МСК. Германия - Бундеслига, 27-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Арминия, которое состоится 19 Марта 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Мева-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
Арминия
Билефельд
Главные тренеры
|Бо Свенссон
|Франк Крамер
История личных встреч
|30.10.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|1 : 2
|26.10.2021
|Кубок Германии
|2-й раунд
|3 : 2 ДВ
|03.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|1 : 1
|05.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|2 : 1
|10.03.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|1 : 0
|21.10.2006
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|26
|19
|3
|4
|77-28
|60
|76,9
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|26
|18
|2
|6
|66-37
|56
|71,8
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|26
|13
|6
|7
|64-41
|45
|57,7
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|26
|13
|5
|8
|57-30
|44
|56,4
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|26
|12
|8
|6
|43-29
|44
|56,4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Хоффенхайм
|26
|13
|5
|8
|49-37
|44
|56,4
|7
|Кёльн
|26
|10
|9
|7
|37-39
|39
|50,0
|8
|Унион
|26
|10
|8
|8
|33-34
|38
|48,7
|9
|Айнтрахт Ф
|26
|10
|7
|9
|39-38
|37
|47,4
|10
|Майнц
|25
|10
|4
|11
|35-30
|34
|45,3
|11
|Бохум
|26
|9
|5
|12
|28-37
|32
|41,0
|12
|Вольфсбург
|26
|9
|4
|13
|29-40
|31
|39,7
|13
|Боруссия М
|26
|8
|6
|12
|36-51
|30
|38,5
|14
|Аугсбург
|25
|6
|8
|11
|27-41
|26
|34,7
|15
|Арминия
|26
|5
|10
|11
|22-34
|25
|32,1
| 16
Стыковая зона
|Штутгарт
|26
|5
|8
|13
|32-48
|23
|29,5
| 17
Зона вылета
|Герта
|26
|6
|5
|15
|26-60
|23
|29,5
| 18
Зона вылета
|Гройтер Фюрт
|26
|3
|5
|18
|24-70
|14
|17,9