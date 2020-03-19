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Наполи - Удинезе 19 Марта прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
19 марта 2022, суббота. 17:00 МСК. Италия - Серия А, 30-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
Наполи Удинезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Удинезе, которое состоится 19 Марта 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Удинезе
Удине
Главные тренеры
Италия Лучано Спаллетти
Италия Габриэле Чоффи
История личных встреч
20.09.2021 Италия - Серия А Тур 4 Удинезе0 : 4Наполи
11.05.2021 Италия - Серия А Тур 36 Наполи5 : 1Удинезе
10.01.2021 Италия - Серия А Тур 17 Удинезе1 : 2Наполи
19.07.2020 Италия - Серия А Тур 34 Наполи2 : 1Удинезе
07.12.2019 Италия - Серия А Тур 15 Удинезе1 : 1Наполи
17.03.2019 Италия - Серия А Тур 28 Наполи4 : 2Удинезе
20.10.2018 Италия - Серия А Тур 9 Удинезе0 : 3Наполи
18.04.2018 Италия - Серия А Тур 33 Наполи4 : 2Удинезе
19.12.2017 Кубок Италии 1/8 финала Наполи1 : 0Удинезе
26.11.2017 Италия - Серия А Тур 14 Удинезе0 : 1Наполи
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Милан29196455-296372,4
2
Лига чемпионов
Наполи29186551-216069,0
3
Лига чемпионов
Интер М28178361-235970,2
4
Лига чемпионов
Ювентус29168545-265664,4
5
Лига Европы
Лацио29147858-424956,3
6
Лига Европы
Аталанта28139650-314857,1
7
Квалификация Лиги конференций
Рома29146947-354855,2
8 Фиорентина281441047-374654,8
9 Верона291181054-464147,1
10 Сассуоло291010951-484046,0
11 Торино28981134-293541,7
12 Болонья28961332-433339,3
13 Эмполи29881340-543236,8
14 Удинезе27612935-443037,0
15 Специя29851630-502933,3
16 Сампдория29751737-512629,9
17 Кальяри295101428-532528,7
18
Зона вылета
Венеция28571625-522226,2
19
Зона вылета
Дженоа291161222-471921,8
20
Зона вылета
Салернитана27371722-631619,8

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