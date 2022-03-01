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Интер - Фиорентина 19 Марта прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
19 марта 2022, суббота. 20:00 МСК. Италия - Серия А, 30-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Интер М Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Фиорентина, которое состоится 19 Марта 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Фиорентина
Флоренция
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
21.09.2021 Италия - Серия А Тур 5 Фиорентина1 : 3Интер М
05.02.2021 Италия - Серия А Тур 21 Фиорентина0 : 2Интер М
13.01.2021 Кубок Италии 1/8 финала Фиорентина1 : 2 ДВИнтер М
26.09.2020 Италия - Серия А Тур 2 Интер М4 : 3Фиорентина
22.07.2020 Италия - Серия А Тур 35 Интер М0 : 0Фиорентина
29.01.2020 Кубок Италии 1/4 финала Интер М2 : 1Фиорентина
15.12.2019 Италия - Серия А Тур 16 Фиорентина1 : 1Интер М
24.02.2019 Италия - Серия А Тур 25 Фиорентина3 : 3Интер М
25.09.2018 Италия - Серия А Тур 6 Интер М2 : 1Фиорентина
05.01.2018 Италия - Серия А Тур 20 Фиорентина1 : 1Интер М
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Милан29196455-296372,4
2
Лига чемпионов
Наполи29186551-216069,0
3
Лига чемпионов
Интер М28178361-235970,2
4
Лига чемпионов
Ювентус29168545-265664,4
5
Лига Европы
Лацио29147858-424956,3
6
Лига Европы
Аталанта28139650-314857,1
7
Квалификация Лиги конференций
Рома29146947-354855,2
8 Фиорентина281441047-374654,8
9 Верона291181054-464147,1
10 Сассуоло291010951-484046,0
11 Торино28981134-293541,7
12 Болонья28961332-433339,3
13 Эмполи29881340-543236,8
14 Удинезе27612935-443037,0
15 Специя29851630-502933,3
16 Сампдория29751737-512629,9
17 Кальяри295101428-532528,7
18
Зона вылета
Венеция28571625-522226,2
19
Зона вылета
Дженоа291161222-471921,8
20
Зона вылета
Салернитана27371722-631619,8

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