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Кальяри - Милан 19 Марта прямая трансляция

Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
19 марта 2022, суббота. 22:45 МСК. Италия - Серия А, 30-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Кальяри Милан

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Милан, которое состоится 19 Марта 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Милан
Милан
Главные тренеры
Италия Вальтер Маццарри
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
29.08.2021 Италия - Серия А Тур 2 Милан4 : 1Кальяри
16.05.2021 Италия - Серия А Тур 37 Милан0 : 0Кальяри
18.01.2021 Италия - Серия А Тур 18 Кальяри0 : 2Милан
01.08.2020 Италия - Серия А Тур 38 Милан3 : 0Кальяри
11.01.2020 Италия - Серия А Тур 19 Кальяри0 : 2Милан
10.02.2019 Италия - Серия А Тур 23 Милан3 : 0Кальяри
16.09.2018 Италия - Серия А Тур 4 Кальяри1 : 1Милан
21.01.2018 Италия - Серия А Тур 21 Кальяри1 : 2Милан
27.08.2017 Италия - Серия А Тур 2 Милан2 : 1Кальяри
28.05.2017 Италия - Серия А Тур 38 Кальяри2 : 1Милан
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Милан29196455-296372,4
2
Лига чемпионов
Наполи29186551-216069,0
3
Лига чемпионов
Интер М28178361-235970,2
4
Лига чемпионов
Ювентус29168545-265664,4
5
Лига Европы
Лацио29147858-424956,3
6
Лига Европы
Аталанта28139650-314857,1
7
Квалификация Лиги конференций
Рома29146947-354855,2
8 Фиорентина281441047-374654,8
9 Верона291181054-464147,1
10 Сассуоло291010951-484046,0
11 Торино28981134-293541,7
12 Болонья28961332-433339,3
13 Эмполи29881340-543236,8
14 Удинезе27612935-443037,0
15 Специя29851630-502933,3
16 Сампдория29751737-512629,9
17 Кальяри295101428-532528,7
18
Зона вылета
Венеция28571625-522226,2
19
Зона вылета
Дженоа291161222-471921,8
20
Зона вылета
Салернитана27371722-631619,8

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