Кальяри - Милан 19 Марта прямая трансляция
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
19 марта 2022, суббота. 22:45 МСК. Италия - Серия А, 30-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Милан, которое состоится 19 Марта 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Милан
Милан
Главные тренеры
|Вальтер Маццарри
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|29.08.2021
|Италия - Серия А
|Тур 2
|4 : 1
|16.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 37
|0 : 0
|18.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 18
|0 : 2
|01.08.2020
|Италия - Серия А
|Тур 38
|3 : 0
|11.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 19
|0 : 2
|10.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 23
|3 : 0
|16.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 4
|1 : 1
|21.01.2018
|Италия - Серия А
|Тур 21
|1 : 2
|27.08.2017
|Италия - Серия А
|Тур 2
|2 : 1
|28.05.2017
|Италия - Серия А
|Тур 38
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|29
|19
|6
|4
|55-29
|63
|72,4
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|29
|18
|6
|5
|51-21
|60
|69,0
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|28
|17
|8
|3
|61-23
|59
|70,2
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|29
|16
|8
|5
|45-26
|56
|64,4
| 5
Лига Европы
|Лацио
|29
|14
|7
|8
|58-42
|49
|56,3
| 6
Лига Европы
|Аталанта
|28
|13
|9
|6
|50-31
|48
|57,1
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|29
|14
|6
|9
|47-35
|48
|55,2
|8
|Фиорентина
|28
|14
|4
|10
|47-37
|46
|54,8
|9
|Верона
|29
|11
|8
|10
|54-46
|41
|47,1
|10
|Сассуоло
|29
|10
|10
|9
|51-48
|40
|46,0
|11
|Торино
|28
|9
|8
|11
|34-29
|35
|41,7
|12
|Болонья
|28
|9
|6
|13
|32-43
|33
|39,3
|13
|Эмполи
|29
|8
|8
|13
|40-54
|32
|36,8
|14
|Удинезе
|27
|6
|12
|9
|35-44
|30
|37,0
|15
|Специя
|29
|8
|5
|16
|30-50
|29
|33,3
|16
|Сампдория
|29
|7
|5
|17
|37-51
|26
|29,9
|17
|Кальяри
|29
|5
|10
|14
|28-53
|25
|28,7
| 18
Зона вылета
|Венеция
|28
|5
|7
|16
|25-52
|22
|26,2
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|29
|1
|16
|12
|22-47
|19
|21,8
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|27
|3
|7
|17
|22-63
|16
|19,8