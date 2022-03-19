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Ланс - Клермон 19 Марта прямая трансляция

Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233
19 марта 2022, суббота. 19:00 МСК. Франция - Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Ланс Клермон

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Клермон, которое состоится 19 Марта 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Феликс Болар (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Клермон
Клермон-Ферран
Главные тренеры
Франция Франк Эз
Франция Паскаль Гастьен
История личных встреч
01.12.2021 Франция - Лига 1 Тур 16 Клермон2 : 2Ланс
25.01.2020 Франция - Лига 2 Тур 21 Ланс1 : 1Клермон
27.08.2019 Франция - Кубок лиги 2-й раунд Ланс2 : 2 5 : 4Клермон
10.08.2019 Франция - Лига 2 Тур 3 Клермон1 : 1Ланс
04.05.2019 Франция - Лига 2 Тур 36 Ланс1 : 0Клермон
15.12.2018 Франция - Лига 2 Тур 18 Клермон0 : 0Ланс
23.02.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 27 Ланс0 : 1Клермон
25.09.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 9 Клермон1 : 0Ланс
13.02.2017 Франция - Лига 2 Тур 25 Ланс3 : 1Клермон
16.09.2016 Франция - Лига 2 Тур 7 Клермон1 : 1Ланс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ28205359-246577,4
2
Лига чемпионов
Марсель28148643-265059,5
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца28156738-2150-160,7
4
Лига Европы
Ренн28154957-274958,3
5
Квалификация Лиги конференций
Страсбург28138750-324756,0
6 Лилль281110737-354351,2
7 Нант281261036-304250,0
8 Монако28118940-304148,8
9 Ланс28118942-384148,8
10 Лион28119840-3741-150,0
11 Монпелье281151241-403845,2
12 Реймс28811932-313541,7
13 Брест28981136-423541,7
14 Анже28781331-412934,5
15 Труа28771426-412833,3
16 Клермон28771427-482833,3
17 Лорьян28691324-432732,1
18
Стыковая зона
Сент-Этьен28681428-502631,0
19
Зона вылета
Метц284111325-462327,4
20
Зона вылета
Бордо284101438-682226,2

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