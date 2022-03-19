Свернуть список

Нант - Лилль 19 Марта прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
19 марта 2022, суббота. 23:00 МСК. Франция - Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Пьер Гайуст (Франция);
Нант Лилль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Лилль, которое состоится 19 Марта 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Лилль
Лилль
Главные тренеры
Франция Антуан Комбуаре
Франция Жослен Гурвеннек
История личных встреч
27.11.2021 Франция - Лига 1 Тур 15 Лилль1 : 1Нант
07.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 24 Нант0 : 2Лилль
25.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 5 Лилль2 : 0Нант
01.03.2020 Франция - Лига 1 Тур 27 Нант0 : 1Лилль
11.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 1 Лилль2 : 1Нант
31.03.2019 Франция - Лига 1 Тур 30 Нант2 : 3Лилль
22.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 6 Лилль2 : 1Нант
11.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 25 Нант2 : 2Лилль
06.08.2017 Франция - Лига 1 Тур 1 Лилль3 : 0Нант
20.05.2017 Франция - Лига 1 Тур 38 Лилль3 : 0Нант
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ28205359-246577,4
2
Лига чемпионов
Марсель28148643-265059,5
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца28156738-2150-160,7
4
Лига Европы
Ренн28154957-274958,3
5
Квалификация Лиги конференций
Страсбург28138750-324756,0
6 Лилль281110737-354351,2
7 Нант281261036-304250,0
8 Монако28118940-304148,8
9 Ланс28118942-384148,8
10 Лион28119840-3741-150,0
11 Монпелье281151241-403845,2
12 Реймс28811932-313541,7
13 Брест28981136-423541,7
14 Анже28781331-412934,5
15 Труа28771426-412833,3
16 Клермон28771427-482833,3
17 Лорьян28691324-432732,1
18
Стыковая зона
Сент-Этьен28681428-502631,0
19
Зона вылета
Метц284111325-462327,4
20
Зона вылета
Бордо284101438-682226,2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close