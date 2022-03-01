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Витория Гимарайнш - Спортинг 19 Марта прямая трансляция

Стадион: Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
19 марта 2022, суббота. 23:30 МСК. Португалия - Примейра, 27-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Витория Гимарайнш Спортинг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Спортинг, которое состоится 19 Марта 2022 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Маркес Пепа
Португалия Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
30.10.2021 Португалия - Примейра Тур 10 Спортинг1 : 0Витория Гимарайнш
20.03.2021 Португалия - Примейра Тур 24 Спортинг1 : 0Витория Гимарайнш
07.11.2020 Португалия - Примейра Тур 7 Витория Гимарайнш0 : 4Спортинг
04.06.2020 Португалия - Примейра Тур 25 Витория Гимарайнш2 : 2Спортинг
27.10.2019 Португалия - Примейра Тур 8 Спортинг3 : 1Витория Гимарайнш
27.04.2019 Португалия - Примейра Тур 31 Спортинг2 : 0Витория Гимарайнш
23.12.2018 Португалия - Примейра Тур 14 Витория Гимарайнш1 : 0Спортинг
01.02.2018 Португалия - Примейра Тур 20 Спортинг1 : 0Витория Гимарайнш
19.08.2017 Португалия - Примейра Тур 3 Витория Гимарайнш0 : 5Спортинг
05.03.2017 Португалия - Примейра Тур 24 Спортинг1 : 1Витория Гимарайнш
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Порту26224067-197089,7
2
Лига чемпионов
Спортинг26204251-166482,1
3
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика26184466-245874,4
4
Квалификация Лиги конференций
Брага26137641-254659,0
5
Квалификация Лиги конференций
Жил Висенте26129537-254557,7
6 Витория Гимарайнш261061036-343646,2
7 Эшторил26810830-303443,6
8 Маритиму26881030-333241,0
9 Пасуш де Феррейра26791023-313038,5
10 Санта-Клара26791030-433038,5
11 Портимоненсе26781125-302937,2
12 Фамаликан26691132-402734,6
13 Боавишта26415731-392734,6
14 Визела265101128-442532,1
15 Арока26571423-462228,2
16
Стыковая зона
Тондела26631731-522126,9
17
Зона вылета
Морейренсе26481423-422025,6
18
Зона вылета
Белененсеш26381515-461721,8

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