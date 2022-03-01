Свернуть список

Шеффилд Юнайтед - Барнсли 19 Марта прямая трансляция

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
19 марта 2022, суббота. 15:30 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур
Главный судья: Мэтт Донохью (Англия);
Шеффилд Юнайтед Барнсли

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Барнсли, которое состоится 19 Марта 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Барнсли
Барнсли
Главные тренеры
Англия Пол Хекингботтом
Швеция Поя Асбаги
История личных встреч
24.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 14 Барнсли2 : 3Шеффилд Юнайтед
07.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 41 Барнсли3 : 2Шеффилд Юнайтед
19.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 4 Шеффилд Юнайтед1 : 0Барнсли
23.04.2016 Англия - Первая лига Первая лига. Тур 44 Шеффилд Юнайтед0 : 0Барнсли
28.11.2015 Англия - Первая лига Первая лига. Тур 20 Барнсли1 : 1Шеффилд Юнайтед
04.04.2015 Англия - Первая лига Первая лига. Тур 40 Барнсли0 : 2Шеффилд Юнайтед
01.11.2014 Англия - Первая лига Первая лига. Тур 16 Шеффилд Юнайтед0 : 1Барнсли
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм37 77
2
Повышение
Борнмут35 66
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун38 63
4
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс38 61
5
Плей-офф за повышение
Лутон Таун37 60
6
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс37 59
7 Мидлсбро37 59
8 Ноттингем Форест36 58
9 Шеффилд Юнайтед37 58
10 Миллуолл37 57
11 Ковентри Сити37 54
12 Вест Бромвич Альбион37 53
13 Блэкпул37 52
14 Престон Норт Энд38 51
15 Суонси Сити36 47
16 Сток Сити37 46
17 Кардифф Сити38 46
18 Бристоль Сити38 43
19 Халл Сити38 41
20 Бирмингем Сити38 41
21 Рединг37 30
22
Зона вылета
Барнсли37 28
23
Зона вылета
Дерби Каунти38 24
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед37 23

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close