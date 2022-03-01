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Хаддерсфилд Таун - Борнмут 19 Марта прямая трансляция

Стадион: Джон Смит - Гэлфарм (Хаддерсфилд, Англия), вместимость: 24500
19 марта 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Хаддерсфилд Таун Борнмут

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Борнмут, которое состоится 19 Марта 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур, оно проводится на стадионе: Джон Смит - Гэлфарм (Хаддерсфилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Борнмут
Борнмут
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
Англия Скотт Паркер
История личных встреч
23.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 14 Борнмут3 : 0Хаддерсфилд Таун
13.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 38 Хаддерсфилд Таун1 : 2Борнмут
12.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 18 Борнмут5 : 0Хаддерсфилд Таун
09.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 30 Хаддерсфилд Таун0 : 2Борнмут
04.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 15 Борнмут2 : 1Хаддерсфилд Таун
11.02.2018 Англия - Премьер-лига Тур 27 Хаддерсфилд Таун4 : 1Борнмут
18.11.2017 Англия - Премьер-лига Тур 12 Борнмут4 : 0Хаддерсфилд Таун
14.02.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 31 Борнмут1 : 1Хаддерсфилд Таун
09.08.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 1 Хаддерсфилд Таун0 : 4Борнмут
28.01.2014 Англия - Чемпионшип Тур 28 Борнмут2 : 1Хаддерсфилд Таун
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм37 77
2
Повышение
Борнмут35 66
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун38 63
4
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс38 61
5
Плей-офф за повышение
Лутон Таун37 60
6
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс37 59
7 Мидлсбро37 59
8 Ноттингем Форест36 58
9 Шеффилд Юнайтед37 58
10 Миллуолл37 57
11 Ковентри Сити37 54
12 Вест Бромвич Альбион37 53
13 Блэкпул37 52
14 Престон Норт Энд38 51
15 Суонси Сити36 47
16 Сток Сити37 46
17 Кардифф Сити38 46
18 Бристоль Сити38 43
19 Халл Сити38 41
20 Бирмингем Сити38 41
21 Рединг37 30
22
Зона вылета
Барнсли37 28
23
Зона вылета
Дерби Каунти38 24
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед37 23

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