Свернуть список

Дерби Каунти - Ковентри Сити 19 Марта прямая трансляция

Стадион: Прайд Парк (Дерби, Англия), вместимость: 33597
19 марта 2022, суббота. 15:30 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия);
Дерби Каунти Ковентри Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дерби Каунти - Ковентри Сити, которое состоится 19 Марта 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур, оно проводится на стадионе: Прайд Парк (Дерби, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дерби Каунти
Дерби
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
Англия Уэйн Марк Руни
Англия Марк Робинс
История личных встреч
08.01.2022 Кубок Англии 1/32 финала Ковентри Сити1 : 0Дерби Каунти
23.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 14 Ковентри Сити1 : 1Дерби Каунти
06.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 35 Ковентри Сити1 : 0Дерби Каунти
01.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 15 Дерби Каунти1 : 1Ковентри Сити
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм37 77
2
Повышение
Борнмут35 66
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун38 63
4
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс38 61
5
Плей-офф за повышение
Лутон Таун37 60
6
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс37 59
7 Мидлсбро37 59
8 Ноттингем Форест36 58
9 Шеффилд Юнайтед37 58
10 Миллуолл37 57
11 Ковентри Сити37 54
12 Вест Бромвич Альбион37 53
13 Блэкпул37 52
14 Престон Норт Энд38 51
15 Суонси Сити36 47
16 Сток Сити37 46
17 Кардифф Сити38 46
18 Бристоль Сити38 43
19 Халл Сити38 41
20 Бирмингем Сити38 41
21 Рединг37 30
22
Зона вылета
Барнсли37 28
23
Зона вылета
Дерби Каунти38 24
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед37 23

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close