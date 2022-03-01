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Суонси Сити - Бирмингем Сити 19 Марта прямая трансляция

Стадион: Либерти (Суонси, Уэльс), вместимость: 21088
19 марта 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур
Главный судья: Энди Дэвис (Хэмпшир, Англия);
Суонси Сити Бирмингем Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Бирмингем Сити, которое состоится 19 Марта 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур, оно проводится на стадионе: Либерти (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Бирмингем Сити
Бирмингем
Главные тренеры
Шотландия Расселл Мартин
Англия Ли Бойер
История личных встреч
23.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 14 Бирмингем Сити2 : 1Суонси Сити
02.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 39 Бирмингем Сити1 : 0Суонси Сити
19.09.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 2 Суонси Сити0 : 0Бирмингем Сити
08.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 42 Бирмингем Сити1 : 3Суонси Сити
25.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 5 Суонси Сити3 : 0Бирмингем Сити
29.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 29 Суонси Сити3 : 3Бирмингем Сити
17.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 3 Бирмингем Сити0 : 0Суонси Сити
25.01.2014 Кубок Англии 1/16 финала Бирмингем Сити1 : 2Суонси Сити
25.09.2013 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Бирмингем Сити3 : 1Суонси Сити
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм37 77
2
Повышение
Борнмут35 66
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун38 63
4
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс38 61
5
Плей-офф за повышение
Лутон Таун37 60
6
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс37 59
7 Мидлсбро37 59
8 Ноттингем Форест36 58
9 Шеффилд Юнайтед37 58
10 Миллуолл37 57
11 Ковентри Сити37 54
12 Вест Бромвич Альбион37 53
13 Блэкпул37 52
14 Престон Норт Энд38 51
15 Суонси Сити36 47
16 Сток Сити37 46
17 Кардифф Сити38 46
18 Бристоль Сити38 43
19 Халл Сити38 41
20 Бирмингем Сити38 41
21 Рединг37 30
22
Зона вылета
Барнсли37 28
23
Зона вылета
Дерби Каунти38 24
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед37 23

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