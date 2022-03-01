Сток Сити - Миллуолл 19 Марта прямая трансляция
Стадион: Бет365 - Британниа (Сток-он-Трент, Англия), вместимость: 28383
19 марта 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Миллуолл, которое состоится 19 Марта 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур, оно проводится на стадионе: Бет365 - Британниа (Сток-он-Трент, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Миллуолл
Лондон
Главные тренеры
|Майкл О'Нил
|Гари Роуэтт
История личных встреч
|23.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 14
|2 : 1
|05.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 40
|1 : 2
|12.09.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 1
|0 : 0
|11.01.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 27
|0 : 0
|26.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 14
|2 : 0
|27.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 45
|0 : 0
|22.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 23
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Фулхэм
|37
|77
| 2
Повышение
|Борнмут
|35
|66
| 3
Плей-офф за повышение
|Хаддерсфилд Таун
|38
|63
| 4
Плей-офф за повышение
|Блэкберн Роверс
|38
|61
| 5
Плей-офф за повышение
|Лутон Таун
|37
|60
| 6
Плей-офф за повышение
|Куинз Парк Рейнджерс
|37
|59
|7
|Мидлсбро
|37
|59
|8
|Ноттингем Форест
|36
|58
|9
|Шеффилд Юнайтед
|37
|58
|10
|Миллуолл
|37
|57
|11
|Ковентри Сити
|37
|54
|12
|Вест Бромвич Альбион
|37
|53
|13
|Блэкпул
|37
|52
|14
|Престон Норт Энд
|38
|51
|15
|Суонси Сити
|36
|47
|16
|Сток Сити
|37
|46
|17
|Кардифф Сити
|38
|46
|18
|Бристоль Сити
|38
|43
|19
|Халл Сити
|38
|41
|20
|Бирмингем Сити
|38
|41
|21
|Рединг
|37
|30
| 22
Зона вылета
|Барнсли
|37
|28
| 23
Зона вылета
|Дерби Каунти
|38
|24
| 24
Зона вылета
|Питерборо Юнайтед
|37
|23