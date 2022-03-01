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Бристоль Сити - Вест Бромвич Альбион 19 Марта прямая трансляция

Стадион: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия), вместимость: 21497
19 марта 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур
Главный судья: Ли Даути (Англия);
Бристоль Сити Вест Бромвич Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 19 Марта 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
Англия Найджел Пирсон
Франция Валерьен Исмаэль
Англия Стив Брюс
История личных встреч
23.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 14 Вест Бромвич Альбион3 : 0Бристоль Сити
22.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 34 Бристоль Сити0 : 3Вест Бромвич Альбион
27.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 18 Вест Бромвич Альбион4 : 1Бристоль Сити
09.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 41 Бристоль Сити3 : 2Вест Бромвич Альбион
18.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 8 Вест Бромвич Альбион4 : 2Бристоль Сити
19.01.2016 Кубок Англии 1/32 финала, переигровки Бристоль Сити0 : 1Вест Бромвич Альбион
09.01.2016 Кубок Англии 1/32 финала Вест Бромвич Альбион2 : 2Бристоль Сити
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм37 77
2
Повышение
Борнмут35 66
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун38 63
4
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс38 61
5
Плей-офф за повышение
Лутон Таун37 60
6
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс37 59
7 Мидлсбро37 59
8 Ноттингем Форест36 58
9 Шеффилд Юнайтед37 58
10 Миллуолл37 57
11 Ковентри Сити37 54
12 Вест Бромвич Альбион37 53
13 Блэкпул37 52
14 Престон Норт Энд38 51
15 Суонси Сити36 47
16 Сток Сити37 46
17 Кардифф Сити38 46
18 Бристоль Сити38 43
19 Халл Сити38 41
20 Бирмингем Сити38 41
21 Рединг37 30
22
Зона вылета
Барнсли37 28
23
Зона вылета
Дерби Каунти38 24
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед37 23

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