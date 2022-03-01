Энергетик-БГУ - Витебск 19 Марта прямая трансляция
Стадион: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь), вместимость: 1500
19 марта 2022, суббота. 14:00 МСК. Беларусь - Высшая лига, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энергетик-БГУ - Витебск, которое состоится 19 Марта 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Энергетик-БГУ
Минск
Витебск
Витебск
Главные тренеры
|Павел Петрович Родненок
|Евгений Чернухин
История личных встреч
|26.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 24
|2 : 2
|15.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 9
|3 : 2
|17.10.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 26
|1 : 0
|04.10.2020
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 1
|31.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 11
|3 : 3
|06.10.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 24
|2 : 0
|22.05.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 9
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Днепр М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 3
Квалификация Лиги конференций
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|4
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|5
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|6
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|7
|Энергетик-БГУ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|8
|Гомель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|9
|Ислочь
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|10
|Минск
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|11
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|12
|Рух
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|13
|Шахтёр С
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 14
Стыковая зона
|Славия-Мозырь
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 16
Зона вылета
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|17
|Витебск
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0