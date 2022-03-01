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Энергетик-БГУ - Витебск 19 Марта прямая трансляция

Стадион: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь), вместимость: 1500
19 марта 2022, суббота. 14:00 МСК. Беларусь - Высшая лига, 1-й тур
Энергетик-БГУ Витебск

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энергетик-БГУ - Витебск, которое состоится 19 Марта 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Энергетик-БГУ
Минск
Витебск
Витебск
Главные тренеры
Беларусь Павел Петрович Родненок
Беларусь Евгений Чернухин
История личных встреч
26.09.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 24 Энергетик-БГУ2 : 2Витебск
15.05.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 9 Витебск3 : 2Энергетик-БГУ
17.10.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 26 Витебск1 : 0Энергетик-БГУ
04.10.2020 Кубок Беларуси 1/8 финала Энергетик-БГУ0 : 1Витебск
31.05.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 11 Энергетик-БГУ3 : 3Витебск
06.10.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 24 Энергетик-БГУ2 : 0Витебск
22.05.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 9 Витебск3 : 0Энергетик-БГУ
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Днепр М00000-000,0
2
Квалификация Лиги конференций
Арсенал00000-000,0
3
Квалификация Лиги конференций
БАТЭ00000-000,0
4 Белшина00000-000,0
5 Динамо-Брест00000-000,0
6 Динамо Мн00000-000,0
7 Энергетик-БГУ00000-000,0
8 Гомель00000-000,0
9 Ислочь00000-000,0
10 Минск00000-000,0
11 Неман00000-000,0
12 Рух00000-000,0
13 Шахтёр С00000-000,0
14
Стыковая зона
Славия-Мозырь00000-000,0
15
Зона вылета
Слуцк00000-000,0
16
Зона вылета
Торпедо-БелАЗ00000-000,0
17 Витебск00000-000,0

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