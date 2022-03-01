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Неман - Торпедо-БелАЗ 19 Марта прямая трансляция

Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 8800
19 марта 2022, суббота. 16:00 МСК. Беларусь - Высшая лига, 1-й тур
Неман Торпедо-БелАЗ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 19 Марта 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Неман
Гродно
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Главные тренеры
Беларусь Игорь Николаевич Ковалевич
Беларусь Дмитрий Васильевич Молош
История личных встреч
28.11.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 30 Неман3 : 1Торпедо-БелАЗ
03.07.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 15 Торпедо-БелАЗ1 : 1Неман
26.09.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 25 Торпедо-БелАЗ0 : 1Неман
21.05.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 10 Неман3 : 1Торпедо-БелАЗ
14.09.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 21 Торпедо-БелАЗ1 : 0Неман
04.05.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 6 Неман0 : 0Торпедо-БелАЗ
07.10.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 24 Торпедо-БелАЗ3 : 0Неман
28.05.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 9 Неман1 : 0Торпедо-БелАЗ
24.09.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 23 Неман0 : 1Торпедо-БелАЗ
15.05.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 8 Торпедо-БелАЗ1 : 1Неман
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Днепр М00000-000,0
2
Квалификация Лиги конференций
Арсенал00000-000,0
3
Квалификация Лиги конференций
БАТЭ00000-000,0
4 Белшина00000-000,0
5 Динамо-Брест00000-000,0
6 Динамо Мн00000-000,0
7 Энергетик-БГУ00000-000,0
8 Гомель00000-000,0
9 Ислочь00000-000,0
10 Минск00000-000,0
11 Неман00000-000,0
12 Рух00000-000,0
13 Шахтёр С00000-000,0
14
Стыковая зона
Славия-Мозырь00000-000,0
15
Зона вылета
Слуцк00000-000,0
16
Зона вылета
Торпедо-БелАЗ00000-000,0
17 Витебск00000-000,0

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