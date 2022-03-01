Неман - Торпедо-БелАЗ 19 Марта прямая трансляция
Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 8800
19 марта 2022, суббота. 16:00 МСК. Беларусь - Высшая лига, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 19 Марта 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Неман
Гродно
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Главные тренеры
|Игорь Николаевич Ковалевич
|Дмитрий Васильевич Молош
История личных встреч
|28.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 30
|3 : 1
|03.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 15
|1 : 1
|26.09.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 25
|0 : 1
|21.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 10
|3 : 1
|14.09.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 21
|1 : 0
|04.05.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 6
|0 : 0
|07.10.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 24
|3 : 0
|28.05.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 9
|1 : 0
|24.09.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 23
|0 : 1
|15.05.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 8
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Днепр М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 3
Квалификация Лиги конференций
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|4
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|5
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|6
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|7
|Энергетик-БГУ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|8
|Гомель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|9
|Ислочь
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|10
|Минск
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|11
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|12
|Рух
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|13
|Шахтёр С
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 14
Стыковая зона
|Славия-Мозырь
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 16
Зона вылета
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|17
|Витебск
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0