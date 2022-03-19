Свернуть список

Ислочь - Слуцк 19 Марта прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
19 марта 2022, суббота. 20:00 МСК. Беларусь - Высшая лига, 1-й тур
Ислочь Слуцк

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Слуцк, которое состоится 19 Марта 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ислочь
Минский район
Слуцк
Слуцк
Главные тренеры
Беларусь Артем Радков
Беларусь Александр Вячеславович Бразевич
История личных встреч
16.10.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 26 Ислочь2 : 0Слуцк
30.05.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 11 Слуцк2 : 1Ислочь
17.07.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 18 Слуцк2 : 1Ислочь
05.04.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 3 Ислочь2 : 3Слуцк
23.08.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 19 Ислочь0 : 1Слуцк
21.04.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 4 Слуцк1 : 3Ислочь
24.11.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 29 Слуцк0 : 1Ислочь
30.06.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 14 Ислочь0 : 1Слуцк
22.10.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 26 Слуцк1 : 3Ислочь
03.06.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 11 Ислочь1 : 2Слуцк
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Днепр М00000-000,0
2
Квалификация Лиги конференций
Арсенал00000-000,0
3
Квалификация Лиги конференций
БАТЭ00000-000,0
4 Белшина00000-000,0
5 Динамо-Брест00000-000,0
6 Динамо Мн00000-000,0
7 Энергетик-БГУ00000-000,0
8 Гомель00000-000,0
9 Ислочь00000-000,0
10 Минск00000-000,0
11 Неман00000-000,0
12 Рух00000-000,0
13 Шахтёр С00000-000,0
14
Стыковая зона
Славия-Мозырь00000-000,0
15
Зона вылета
Слуцк00000-000,0
16
Зона вылета
Торпедо-БелАЗ00000-000,0
17 Витебск00000-000,0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close