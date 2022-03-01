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Динамо-Брест - Шахтёр С 19 Марта прямая трансляция

Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
19 марта 2022, суббота. 18:00 МСК. Беларусь - Высшая лига, 1-й тур
Динамо-Брест Шахтёр С

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Шахтёр С, которое состоится 19 Марта 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Шахтёр С
Солигорск
Главные тренеры
Беларусь Сергей Петрович Ковальчук
Беларусь Иван Сергеевич Биончик
История личных встреч
20.11.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 29 Динамо-Брест0 : 3Шахтёр С
26.06.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 14 Шахтёр С1 : 1Динамо-Брест
06.08.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 21 Шахтёр С1 : 0Динамо-Брест
29.04.2020 Кубок Беларуси 1/2 финала Шахтёр С4 : 2Динамо-Брест
25.04.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 6 Динамо-Брест0 : 2Шахтёр С
08.04.2020 Кубок Беларуси 1/2 финала Динамо-Брест2 : 0Шахтёр С
03.11.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 27 Динамо-Брест1 : 1Шахтёр С
22.06.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 12 Шахтёр С0 : 0Динамо-Брест
26.09.2018 Кубок Беларуси 1/8 финала Шахтёр С0 : 0 ДВДинамо-Брест
16.07.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 16 Динамо-Брест1 : 3Шахтёр С
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Днепр М00000-000,0
2
Квалификация Лиги конференций
Арсенал00000-000,0
3
Квалификация Лиги конференций
БАТЭ00000-000,0
4 Белшина00000-000,0
5 Динамо-Брест00000-000,0
6 Динамо Мн00000-000,0
7 Энергетик-БГУ00000-000,0
8 Гомель00000-000,0
9 Ислочь00000-000,0
10 Минск00000-000,0
11 Неман00000-000,0
12 Рух00000-000,0
13 Шахтёр С00000-000,0
14
Стыковая зона
Славия-Мозырь00000-000,0
15
Зона вылета
Слуцк00000-000,0
16
Зона вылета
Торпедо-БелАЗ00000-000,0
17 Витебск00000-000,0

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