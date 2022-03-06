Виннипег Джетс - Бостон Брюинз 19 Марта прямая трансляция
Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
19 марта 2022, суббота. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Бостон Брюинз, которое состоится 19 Марта 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Бостон Брюинз
Бостон
Главные тренеры
|Дэйв Лоури (и.о.)
|Брюс Кэссиди
История личных встреч
|22.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|01.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|10.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|15.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|30.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|28.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|22.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|20.11.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|18.10.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|12.02.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|61
|36
|4
|3
|1
|4
|13
|236-170
|91
|74,6
|2
|Флорида Пантерз
|61
|31
|8
|2
|4
|2
|14
|251-180
|88
|72,1
|3
|Каролина Харрикейнз
|60
|35
|5
|1
|0
|5
|14
|200-142
|87
|72,5
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|60
|30
|7
|2
|4
|2
|15
|204-172
|84
|70,0
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|61
|33
|4
|2
|1
|4
|17
|226-183
|83
|68,0
|6
|Питтсбург Пингвинз
|62
|30
|4
|3
|5
|4
|16
|201-166
|83
|66,9
|7
|Калгари Флэймз
|60
|32
|3
|2
|0
|7
|16
|210-146
|81
|67,5
|8
|Нью-Йорк Рейнджерс
|61
|32
|2
|4
|2
|3
|18
|185-159
|81
|66,4
|9
|Бостон Брюинз
|61
|30
|5
|2
|2
|3
|19
|184-165
|79
|64,8
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|62
|27
|4
|3
|2
|8
|18
|208-174
|78
|62,9
|11
|Сент-Луис Блюз
|60
|31
|1
|2
|3
|6
|17
|213-168
|77
|64,2
|12
|Лос-Анджелес Кингз
|63
|26
|5
|3
|2
|6
|21
|181-176
|76
|60,3
|13
|Миннесота Уайлд
|59
|26
|4
|5
|4
|0
|20
|222-195
|74
|62,7
|14
|Нэшвилл Предаторз
|61
|28
|5
|2
|2
|2
|22
|198-172
|74
|60,7
|15
|Эдмонтон Ойлерз
|61
|28
|3
|3
|0
|4
|23
|206-193
|72
|59,0
|16
|Вегас Голден Найтс
|63
|27
|2
|4
|1
|3
|26
|200-193
|70
|55,6
|17
|Даллас Старз
|59
|21
|9
|3
|2
|1
|23
|174-176
|69
|58,5
|18
|Ванкувер Кэнакс
|62
|24
|3
|3
|3
|4
|25
|179-178
|67
|54,0
|19
|Виннипег Джетс
|61
|24
|3
|1
|4
|6
|23
|189-190
|66
|54,1
|20
|Коламбус Блю Джекетс
|62
|21
|6
|4
|2
|1
|28
|205-230
|65
|52,4
|21
|Анахайм Дакс
|63
|18
|5
|4
|5
|6
|25
|183-201
|65
|51,6
|22
|Сан-Хосе Шаркс
|60
|17
|7
|2
|2
|6
|26
|156-188
|60
|50,0
|23
|Нью-Йорк Айлендерс
|58
|23
|1
|1
|6
|3
|24
|157-162
|59
|50,9
|24
|Детройт Ред Уингз
|61
|14
|8
|3
|2
|5
|29
|176-228
|57
|46,7
|25
|Чикаго Блэкхоукс
|61
|14
|5
|3
|2
|7
|30
|162-210
|53
|43,4
|26
|Филадельфия Флайерз
|60
|15
|4
|0
|4
|7
|30
|153-210
|49
|40,8
|27
|Нью-Джерси Дэвилз
|61
|15
|5
|2
|4
|1
|34
|185-220
|49
|40,2
|28
|Баффало Сэйбрз
|61
|17
|1
|2
|1
|7
|33
|163-218
|48
|39,3
|29
|Оттава Сенаторз
|60
|17
|3
|1
|1
|4
|34
|158-198
|47
|39,2
|30
|Аризона Койотс
|60
|15
|4
|1
|4
|0
|36
|159-216
|44
|36,7
|31
|Сиэтл Кракен
|62
|15
|1
|2
|1
|5
|38
|160-224
|42
|33,9
|32
|Монреаль Канадиенс
|61
|11
|3
|2
|1
|8
|36
|153-234
|41
|33,6
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|61
|31
|8
|2
|4
|2
|14
|251-180
|88
|72,1
|2
|Каролина Харрикейнз
|60
|35
|5
|1
|0
|5
|14
|200-142
|87
|72,5
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|60
|30
|7
|2
|4
|2
|15
|204-172
|84
|70,0
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|61
|33
|4
|2
|1
|4
|17
|226-183
|83
|68,0
|5
|Питтсбург Пингвинз
|62
|30
|4
|3
|5
|4
|16
|201-166
|83
|66,9
|6
|Нью-Йорк Рейнджерс
|61
|32
|2
|4
|2
|3
|18
|185-159
|81
|66,4
|7
|Бостон Брюинз
|61
|30
|5
|2
|2
|3
|19
|184-165
|79
|64,8
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|62
|27
|4
|3
|2
|8
|18
|208-174
|78
|62,9
|9
|Коламбус Блю Джекетс
|62
|21
|6
|4
|2
|1
|28
|205-230
|65
|52,4
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|58
|23
|1
|1
|6
|3
|24
|157-162
|59
|50,9
|11
|Детройт Ред Уингз
|61
|14
|8
|3
|2
|5
|29
|176-228
|57
|46,7
|12
|Филадельфия Флайерз
|60
|15
|4
|0
|4
|7
|30
|153-210
|49
|40,8
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|61
|15
|5
|2
|4
|1
|34
|185-220
|49
|40,2
|14
|Баффало Сэйбрз
|61
|17
|1
|2
|1
|7
|33
|163-218
|48
|39,3
|15
|Оттава Сенаторз
|60
|17
|3
|1
|1
|4
|34
|158-198
|47
|39,2
|16
|Монреаль Канадиенс
|61
|11
|3
|2
|1
|8
|36
|153-234
|41
|33,6
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|61
|36
|4
|3
|1
|4
|13
|236-170
|91
|74,6
|2
|Калгари Флэймз
|60
|32
|3
|2
|0
|7
|16
|210-146
|81
|67,5
|3
|Сент-Луис Блюз
|60
|31
|1
|2
|3
|6
|17
|213-168
|77
|64,2
|4
|Лос-Анджелес Кингз
|63
|26
|5
|3
|2
|6
|21
|181-176
|76
|60,3
|5
|Миннесота Уайлд
|59
|26
|4
|5
|4
|0
|20
|222-195
|74
|62,7
|6
|Нэшвилл Предаторз
|61
|28
|5
|2
|2
|2
|22
|198-172
|74
|60,7
|7
|Эдмонтон Ойлерз
|61
|28
|3
|3
|0
|4
|23
|206-193
|72
|59,0
|8
|Вегас Голден Найтс
|63
|27
|2
|4
|1
|3
|26
|200-193
|70
|55,6
|9
|Даллас Старз
|59
|21
|9
|3
|2
|1
|23
|174-176
|69
|58,5
|10
|Ванкувер Кэнакс
|62
|24
|3
|3
|3
|4
|25
|179-178
|67
|54,0
|11
|Виннипег Джетс
|61
|24
|3
|1
|4
|6
|23
|189-190
|66
|54,1
|12
|Анахайм Дакс
|63
|18
|5
|4
|5
|6
|25
|183-201
|65
|51,6
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|60
|17
|7
|2
|2
|6
|26
|156-188
|60
|50,0
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|61
|14
|5
|3
|2
|7
|30
|162-210
|53
|43,4
|15
|Аризона Койотс
|60
|15
|4
|1
|4
|0
|36
|159-216
|44
|36,7
|16
|Сиэтл Кракен
|62
|15
|1
|2
|1
|5
|38
|160-224
|42
|33,9
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|60
|35
|5
|1
|0
|5
|14
|200-142
|87
|72,5
|2
|Питтсбург Пингвинз
|62
|30
|4
|3
|5
|4
|16
|201-166
|83
|66,9
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|61
|32
|2
|4
|2
|3
|18
|185-159
|81
|66,4
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|62
|27
|4
|3
|2
|8
|18
|208-174
|78
|62,9
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|62
|21
|6
|4
|2
|1
|28
|205-230
|65
|52,4
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|58
|23
|1
|1
|6
|3
|24
|157-162
|59
|50,9
|7
|Филадельфия Флайерз
|60
|15
|4
|0
|4
|7
|30
|153-210
|49
|40,8
|8
|Нью-Джерси Дэвилз
|61
|15
|5
|2
|4
|1
|34
|185-220
|49
|40,2
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|61
|31
|8
|2
|4
|2
|14
|251-180
|88
|72,1
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|60
|30
|7
|2
|4
|2
|15
|204-172
|84
|70,0
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|61
|33
|4
|2
|1
|4
|17
|226-183
|83
|68,0
|4
|Бостон Брюинз
|61
|30
|5
|2
|2
|3
|19
|184-165
|79
|64,8
|5
|Детройт Ред Уингз
|61
|14
|8
|3
|2
|5
|29
|176-228
|57
|46,7
|6
|Баффало Сэйбрз
|61
|17
|1
|2
|1
|7
|33
|163-218
|48
|39,3
|7
|Оттава Сенаторз
|60
|17
|3
|1
|1
|4
|34
|158-198
|47
|39,2
|8
|Монреаль Канадиенс
|61
|11
|3
|2
|1
|8
|36
|153-234
|41
|33,6
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|61
|36
|4
|3
|1
|4
|13
|236-170
|91
|74,6
|2
|Сент-Луис Блюз
|60
|31
|1
|2
|3
|6
|17
|213-168
|77
|64,2
|3
|Миннесота Уайлд
|59
|26
|4
|5
|4
|0
|20
|222-195
|74
|62,7
|4
|Нэшвилл Предаторз
|61
|28
|5
|2
|2
|2
|22
|198-172
|74
|60,7
|5
|Даллас Старз
|59
|21
|9
|3
|2
|1
|23
|174-176
|69
|58,5
|6
|Виннипег Джетс
|61
|24
|3
|1
|4
|6
|23
|189-190
|66
|54,1
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|61
|14
|5
|3
|2
|7
|30
|162-210
|53
|43,4
|8
|Аризона Койотс
|60
|15
|4
|1
|4
|0
|36
|159-216
|44
|36,7
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|60
|32
|3
|2
|0
|7
|16
|210-146
|81
|67,5
|2
|Лос-Анджелес Кингз
|63
|26
|5
|3
|2
|6
|21
|181-176
|76
|60,3
|3
|Эдмонтон Ойлерз
|61
|28
|3
|3
|0
|4
|23
|206-193
|72
|59,0
|4
|Вегас Голден Найтс
|63
|27
|2
|4
|1
|3
|26
|200-193
|70
|55,6
|5
|Ванкувер Кэнакс
|62
|24
|3
|3
|3
|4
|25
|179-178
|67
|54,0
|6
|Анахайм Дакс
|63
|18
|5
|4
|5
|6
|25
|183-201
|65
|51,6
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|60
|17
|7
|2
|2
|6
|26
|156-188
|60
|50,0
|8
|Сиэтл Кракен
|62
|15
|1
|2
|1
|5
|38
|160-224
|42
|33,9