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Анахайм Дакс - Флорида Пантерз 19 Марта прямая трансляция

Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
19 марта 2022, суббота. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анахайм Дакс Флорида Пантерз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Флорида Пантерз, которое состоится 19 Марта 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
СШАДаллас Икинс
КанадаЭндрю Брюнетт (и.о.)
История личных встреч
20.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 4Флорида Пантерз
22.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 4 ОТАнахайм Дакс
18.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 2Флорида Пантерз
29.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 3Анахайм Дакс
20.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 2Флорида Пантерз
27.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз8 : 3Анахайм Дакс
18.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 4Флорида Пантерз
04.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 1Анахайм Дакс
20.11.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз1 : 3Анахайм Дакс
05.11.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 2 БФлорида Пантерз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6136431413236-1709174,6
2 Флорида Пантерз6131824214251-1808872,1
3 Каролина Харрикейнз6035510514200-1428772,5
4 Тампа-Бэй Лайтнинг6030724215204-1728470,0
5 Торонто Мэйпл Лифс6133421417226-1838368,0
6 Питтсбург Пингвинз6230435416201-1668366,9
7 Калгари Флэймз6032320716210-1468167,5
8 Нью-Йорк Рейнджерс6132242318185-1598166,4
9 Бостон Брюинз6130522319184-1657964,8
10 Вашингтон Кэпиталз6227432818208-1747862,9
11 Сент-Луис Блюз6031123617213-1687764,2
12 Лос-Анджелес Кингз6326532621181-1767660,3
13 Миннесота Уайлд5926454020222-1957462,7
14 Нэшвилл Предаторз6128522222198-1727460,7
15 Эдмонтон Ойлерз6128330423206-1937259,0
16 Вегас Голден Найтс6327241326200-1937055,6
17 Даллас Старз5921932123174-1766958,5
18 Ванкувер Кэнакс6224333425179-1786754,0
19 Виннипег Джетс6124314623189-1906654,1
20 Коламбус Блю Джекетс6221642128205-2306552,4
21 Анахайм Дакс6318545625183-2016551,6
22 Сан-Хосе Шаркс6017722626156-1886050,0
23 Нью-Йорк Айлендерс5823116324157-1625950,9
24 Детройт Ред Уингз6114832529176-2285746,7
25 Чикаго Блэкхоукс6114532730162-2105343,4
26 Филадельфия Флайерз6015404730153-2104940,8
27 Нью-Джерси Дэвилз6115524134185-2204940,2
28 Баффало Сэйбрз6117121733163-2184839,3
29 Оттава Сенаторз6017311434158-1984739,2
30 Аризона Койотс6015414036159-2164436,7
31 Сиэтл Кракен6215121538160-2244233,9
32 Монреаль Канадиенс6111321836153-2344133,6
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6131824214251-1808872,1
2 Каролина Харрикейнз6035510514200-1428772,5
3 Тампа-Бэй Лайтнинг6030724215204-1728470,0
4 Торонто Мэйпл Лифс6133421417226-1838368,0
5 Питтсбург Пингвинз6230435416201-1668366,9
6 Нью-Йорк Рейнджерс6132242318185-1598166,4
7 Бостон Брюинз6130522319184-1657964,8
8 Вашингтон Кэпиталз6227432818208-1747862,9
9 Коламбус Блю Джекетс6221642128205-2306552,4
10 Нью-Йорк Айлендерс5823116324157-1625950,9
11 Детройт Ред Уингз6114832529176-2285746,7
12 Филадельфия Флайерз6015404730153-2104940,8
13 Нью-Джерси Дэвилз6115524134185-2204940,2
14 Баффало Сэйбрз6117121733163-2184839,3
15 Оттава Сенаторз6017311434158-1984739,2
16 Монреаль Канадиенс6111321836153-2344133,6
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6136431413236-1709174,6
2 Калгари Флэймз6032320716210-1468167,5
3 Сент-Луис Блюз6031123617213-1687764,2
4 Лос-Анджелес Кингз6326532621181-1767660,3
5 Миннесота Уайлд5926454020222-1957462,7
6 Нэшвилл Предаторз6128522222198-1727460,7
7 Эдмонтон Ойлерз6128330423206-1937259,0
8 Вегас Голден Найтс6327241326200-1937055,6
9 Даллас Старз5921932123174-1766958,5
10 Ванкувер Кэнакс6224333425179-1786754,0
11 Виннипег Джетс6124314623189-1906654,1
12 Анахайм Дакс6318545625183-2016551,6
13 Сан-Хосе Шаркс6017722626156-1886050,0
14 Чикаго Блэкхоукс6114532730162-2105343,4
15 Аризона Койотс6015414036159-2164436,7
16 Сиэтл Кракен6215121538160-2244233,9
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз6035510514200-1428772,5
2 Питтсбург Пингвинз6230435416201-1668366,9
3 Нью-Йорк Рейнджерс6132242318185-1598166,4
4 Вашингтон Кэпиталз6227432818208-1747862,9
5 Коламбус Блю Джекетс6221642128205-2306552,4
6 Нью-Йорк Айлендерс5823116324157-1625950,9
7 Филадельфия Флайерз6015404730153-2104940,8
8 Нью-Джерси Дэвилз6115524134185-2204940,2
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6131824214251-1808872,1
2 Тампа-Бэй Лайтнинг6030724215204-1728470,0
3 Торонто Мэйпл Лифс6133421417226-1838368,0
4 Бостон Брюинз6130522319184-1657964,8
5 Детройт Ред Уингз6114832529176-2285746,7
6 Баффало Сэйбрз6117121733163-2184839,3
7 Оттава Сенаторз6017311434158-1984739,2
8 Монреаль Канадиенс6111321836153-2344133,6
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6136431413236-1709174,6
2 Сент-Луис Блюз6031123617213-1687764,2
3 Миннесота Уайлд5926454020222-1957462,7
4 Нэшвилл Предаторз6128522222198-1727460,7
5 Даллас Старз5921932123174-1766958,5
6 Виннипег Джетс6124314623189-1906654,1
7 Чикаго Блэкхоукс6114532730162-2105343,4
8 Аризона Койотс6015414036159-2164436,7
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз6032320716210-1468167,5
2 Лос-Анджелес Кингз6326532621181-1767660,3
3 Эдмонтон Ойлерз6128330423206-1937259,0
4 Вегас Голден Найтс6327241326200-1937055,6
5 Ванкувер Кэнакс6224333425179-1786754,0
6 Анахайм Дакс6318545625183-2016551,6
7 Сан-Хосе Шаркс6017722626156-1886050,0
8 Сиэтл Кракен6215121538160-2244233,9

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