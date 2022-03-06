Нью-Йорк Никс - Вашингтон Уизардс прямая трансляция 19.03.2022
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 19812
19 марта 2022, суббота. 02:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Никс - Вашингтон Уизардс, которое состоится 19 Марта 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Главные тренеры
|Том Тибодо
История личных встреч
|24.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 124
|26.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 102
|24.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|131 : 113
|13.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|91 : 109
|11.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 115
|13.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 114
|29.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 107
|24.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 121
|08.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 110
|17.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 100
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|70
|56
|14
|8014-7439
|126
|0,800
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|70
|48
|22
|8029-7655
|118
|0,686
|8,0
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|70
|47
|23
|7787-7356
|117
|0,671
|9,0
|4
|Майами Хит
|70
|46
|24
|7656-7332
|116
|0,657
|10,0
|5
|Милуоки Бакс
|70
|44
|26
|8040-7763
|114
|0,629
|12,0
|6
|Юта Джаз
|69
|43
|26
|7865-7428
|112
|0,623
|12,5
|7
|Даллас Маверикс
|69
|43
|26
|7362-7152
|112
|0,623
|12,5
|8
|Филадельфия Сиксерс
|68
|42
|26
|7389-7260
|110
|0,618
|13,0
|9
|Бостон Селтикс
|70
|42
|28
|7664-7257
|112
|0,600
|14,0
|10
|Денвер Наггетс
|70
|42
|28
|7796-7597
|112
|0,600
|14,0
|11
|Чикаго Буллз
|69
|41
|28
|7736-7653
|110
|0,594
|14,5
|12
|Миннесота Тимбервулвз
|71
|41
|30
|8179-7944
|112
|0,577
|15,5
|13
|Кливленд Кавальерс
|69
|39
|30
|7381-7176
|108
|0,565
|16,5
|14
|Торонто Рэпторс
|69
|39
|30
|7508-7399
|108
|0,565
|16,5
|15
|Бруклин Нетс
|70
|36
|34
|7832-7818
|106
|0,514
|20,0
|16
|Лос-Анджелес Клипперс
|72
|36
|36
|7695-7754
|108
|0,500
|21,0
|17
|Шарлотт Хорнетс
|70
|35
|35
|8042-8037
|105
|0,500
|21,0
|18
|Атланта Хоукс
|69
|34
|35
|7786-7739
|103
|0,493
|21,5
|19
|Вашингтон Уизардс
|68
|29
|39
|7368-7590
|97
|0,426
|26,0
|20
|Нью-Йорк Никс
|69
|29
|40
|7332-7376
|98
|0,420
|26,5
|21
|Лос-Анджелес Лейкерс
|69
|29
|40
|7649-7846
|98
|0,420
|26,5
|22
|Нью-Орлеан Пеликанс
|69
|28
|41
|7471-7601
|97
|0,406
|27,5
|23
|Сан-Антонио Спёрс
|70
|27
|43
|7910-7949
|97
|0,386
|29,0
|24
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|68
|26
|42
|7284-7736
|94
|0,382
|29,0
|25
|Сакраменто Кингз
|71
|25
|46
|7844-8205
|96
|0,352
|31,5
|26
|Индиана Пэйсерс
|70
|23
|47
|7738-7931
|93
|0,329
|33,0
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|69
|20
|49
|7107-7651
|89
|0,290
|35,5
|28
|Детройт Пистонс
|70
|19
|51
|7275-7870
|89
|0,271
|37,0
|29
|Орландо Мэджик
|71
|18
|53
|7417-7988
|89
|0,254
|38,5
|30
|Хьюстон Рокетс
|69
|17
|52
|7514-8168
|86
|0,246
|38,5
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|70
|46
|24
|7656-7332
|116
|0,657
|0,0
|2
|Милуоки Бакс
|70
|44
|26
|8040-7763
|114
|0,629
|2,0
|3
|Филадельфия Сиксерс
|68
|42
|26
|7389-7260
|110
|0,618
|3,0
|4
|Бостон Селтикс
|70
|42
|28
|7664-7257
|112
|0,600
|4,0
|5
|Чикаго Буллз
|69
|41
|28
|7736-7653
|110
|0,594
|4,5
|6
|Кливленд Кавальерс
|69
|39
|30
|7381-7176
|108
|0,565
|6,5
|7
|Торонто Рэпторс
|69
|39
|30
|7508-7399
|108
|0,565
|6,5
|8
|Бруклин Нетс
|70
|36
|34
|7832-7818
|106
|0,514
|10,0
|9
|Шарлотт Хорнетс
|70
|35
|35
|8042-8037
|105
|0,500
|11,0
|10
|Атланта Хоукс
|69
|34
|35
|7786-7739
|103
|0,493
|11,5
|11
|Вашингтон Уизардс
|68
|29
|39
|7368-7590
|97
|0,426
|16,0
|12
|Нью-Йорк Никс
|69
|29
|40
|7332-7376
|98
|0,420
|16,5
|13
|Индиана Пэйсерс
|70
|23
|47
|7738-7931
|93
|0,329
|23,0
|14
|Детройт Пистонс
|70
|19
|51
|7275-7870
|89
|0,271
|27,0
|15
|Орландо Мэджик
|71
|18
|53
|7417-7988
|89
|0,254
|28,5
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|70
|56
|14
|8014-7439
|126
|0,800
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|70
|48
|22
|8029-7655
|118
|0,686
|8,0
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|70
|47
|23
|7787-7356
|117
|0,671
|9,0
|4
|Юта Джаз
|69
|43
|26
|7865-7428
|112
|0,623
|12,5
|5
|Даллас Маверикс
|69
|43
|26
|7362-7152
|112
|0,623
|12,5
|6
|Денвер Наггетс
|70
|42
|28
|7796-7597
|112
|0,600
|14,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|71
|41
|30
|8179-7944
|112
|0,577
|15,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|72
|36
|36
|7695-7754
|108
|0,500
|21,0
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|69
|29
|40
|7649-7846
|98
|0,420
|26,5
|10
|Нью-Орлеан Пеликанс
|69
|28
|41
|7471-7601
|97
|0,406
|27,5
|11
|Сан-Антонио Спёрс
|70
|27
|43
|7910-7949
|97
|0,386
|29,0
|12
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|68
|26
|42
|7284-7736
|94
|0,382
|29,0
|13
|Сакраменто Кингз
|71
|25
|46
|7844-8205
|96
|0,352
|31,5
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|69
|20
|49
|7107-7651
|89
|0,290
|35,5
|15
|Хьюстон Рокетс
|69
|17
|52
|7514-8168
|86
|0,246
|38,5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|68
|42
|26
|7389-7260
|110
|0,618
|0,0
|2
|Бостон Селтикс
|70
|42
|28
|7664-7257
|112
|0,600
|1,0
|3
|Торонто Рэпторс
|69
|39
|30
|7508-7399
|108
|0,565
|3,5
|4
|Бруклин Нетс
|70
|36
|34
|7832-7818
|106
|0,514
|7,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|69
|29
|40
|7332-7376
|98
|0,420
|13,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Милуоки Бакс
|70
|44
|26
|8040-7763
|114
|0,629
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|69
|41
|28
|7736-7653
|110
|0,594
|2,5
|3
|Кливленд Кавальерс
|69
|39
|30
|7381-7176
|108
|0,565
|4,5
|4
|Индиана Пэйсерс
|70
|23
|47
|7738-7931
|93
|0,329
|21,0
|5
|Детройт Пистонс
|70
|19
|51
|7275-7870
|89
|0,271
|25,0
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|70
|46
|24
|7656-7332
|116
|0,657
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|70
|35
|35
|8042-8037
|105
|0,500
|11,0
|3
|Атланта Хоукс
|69
|34
|35
|7786-7739
|103
|0,493
|11,5
|4
|Вашингтон Уизардс
|68
|29
|39
|7368-7590
|97
|0,426
|16,0
|5
|Орландо Мэджик
|71
|18
|53
|7417-7988
|89
|0,254
|28,5
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|69
|43
|26
|7865-7428
|112
|0,623
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|70
|42
|28
|7796-7597
|112
|0,600
|1,5
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|71
|41
|30
|8179-7944
|112
|0,577
|3,0
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|68
|26
|42
|7284-7736
|94
|0,382
|16,5
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|69
|20
|49
|7107-7651
|89
|0,290
|23,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|70
|56
|14
|8014-7439
|126
|0,800
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|70
|47
|23
|7787-7356
|117
|0,671
|9,0
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|72
|36
|36
|7695-7754
|108
|0,500
|21,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|69
|29
|40
|7649-7846
|98
|0,420
|26,5
|5
|Сакраменто Кингз
|71
|25
|46
|7844-8205
|96
|0,352
|31,5
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|70
|48
|22
|8029-7655
|118
|0,686
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|69
|43
|26
|7362-7152
|112
|0,623
|4,5
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|69
|28
|41
|7471-7601
|97
|0,406
|19,5
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|70
|27
|43
|7910-7949
|97
|0,386
|21,0
|5
|Хьюстон Рокетс
|69
|17
|52
|7514-8168
|86
|0,246
|30,5