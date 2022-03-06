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Юта Джаз - Лос-Анджелес Клипперс прямая трансляция 19.03.2022

Стадион: Вивинт Смарт Хоум Арена (Солт-Лейк-Сити, США), вместимость: 19911
19 марта 2022, суббота. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Юта Джаз Лос-Анджелес Клипперс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Юта Джаз - Лос-Анджелес Клипперс, которое состоится 19 Марта 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Вивинт Смарт Хоум Арена (Солт-Лейк-Сити, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Главные тренеры
СШАКуин Снайдер
СШАТайрон Лю
История личных встреч
16.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз124 : 103Лос-Анджелес Клипперс
19.06.2021 НБА - плей-офф 1/2 финала - Запад Лос-Анджелес Клипперс131 : 119Юта Джаз
17.06.2021 НБА - плей-офф 1/2 финала - Запад Юта Джаз111 : 119Лос-Анджелес Клипперс
15.06.2021 НБА - плей-офф 1/2 финала - Запад Лос-Анджелес Клипперс118 : 104Юта Джаз
13.06.2021 НБА - плей-офф 1/2 финала - Запад Лос-Анджелес Клипперс132 : 106Юта Джаз
11.06.2021 НБА - плей-офф 1/2 финала - Запад Юта Джаз117 : 111Лос-Анджелес Клипперс
09.06.2021 НБА - плей-офф 1/2 финала - Запад Юта Джаз112 : 109Лос-Анджелес Клипперс
20.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс116 : 112Юта Джаз
18.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс96 : 114Юта Джаз
02.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз106 : 100Лос-Анджелес Клипперс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7056148014-74391260,8000,0
2 Мемфис Гриззлиз7048228029-76551180,6868,0
3 Голден Стэйт Уорриорз7047237787-73561170,6719,0
4 Майами Хит7046247656-73321160,65710,0
5 Милуоки Бакс7044268040-77631140,62912,0
6 Юта Джаз6943267865-74281120,62312,5
7 Даллас Маверикс6943267362-71521120,62312,5
8 Филадельфия Сиксерс6842267389-72601100,61813,0
9 Бостон Селтикс7042287664-72571120,60014,0
10 Денвер Наггетс7042287796-75971120,60014,0
11 Чикаго Буллз6941287736-76531100,59414,5
12 Миннесота Тимбервулвз7141308179-79441120,57715,5
13 Кливленд Кавальерс6939307381-71761080,56516,5
14 Торонто Рэпторс6939307508-73991080,56516,5
15 Бруклин Нетс7036347832-78181060,51420,0
16 Лос-Анджелес Клипперс7236367695-77541080,50021,0
17 Шарлотт Хорнетс7035358042-80371050,50021,0
18 Атланта Хоукс6934357786-77391030,49321,5
19 Вашингтон Уизардс6829397368-7590970,42626,0
20 Нью-Йорк Никс6929407332-7376980,42026,5
21 Лос-Анджелес Лейкерс6929407649-7846980,42026,5
22 Нью-Орлеан Пеликанс6928417471-7601970,40627,5
23 Сан-Антонио Спёрс7027437910-7949970,38629,0
24 Портленд Трэйл Блэйзерс6826427284-7736940,38229,0
25 Сакраменто Кингз7125467844-8205960,35231,5
26 Индиана Пэйсерс7023477738-7931930,32933,0
27 Оклахома-Сити Тандер6920497107-7651890,29035,5
28 Детройт Пистонс7019517275-7870890,27137,0
29 Орландо Мэджик7118537417-7988890,25438,5
30 Хьюстон Рокетс6917527514-8168860,24638,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит7046247656-73321160,6570,0
2 Милуоки Бакс7044268040-77631140,6292,0
3 Филадельфия Сиксерс6842267389-72601100,6183,0
4 Бостон Селтикс7042287664-72571120,6004,0
5 Чикаго Буллз6941287736-76531100,5944,5
6 Кливленд Кавальерс6939307381-71761080,5656,5
7 Торонто Рэпторс6939307508-73991080,5656,5
8 Бруклин Нетс7036347832-78181060,51410,0
9 Шарлотт Хорнетс7035358042-80371050,50011,0
10 Атланта Хоукс6934357786-77391030,49311,5
11 Вашингтон Уизардс6829397368-7590970,42616,0
12 Нью-Йорк Никс6929407332-7376980,42016,5
13 Индиана Пэйсерс7023477738-7931930,32923,0
14 Детройт Пистонс7019517275-7870890,27127,0
15 Орландо Мэджик7118537417-7988890,25428,5
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7056148014-74391260,8000,0
2 Мемфис Гриззлиз7048228029-76551180,6868,0
3 Голден Стэйт Уорриорз7047237787-73561170,6719,0
4 Юта Джаз6943267865-74281120,62312,5
5 Даллас Маверикс6943267362-71521120,62312,5
6 Денвер Наггетс7042287796-75971120,60014,0
7 Миннесота Тимбервулвз7141308179-79441120,57715,5
8 Лос-Анджелес Клипперс7236367695-77541080,50021,0
9 Лос-Анджелес Лейкерс6929407649-7846980,42026,5
10 Нью-Орлеан Пеликанс6928417471-7601970,40627,5
11 Сан-Антонио Спёрс7027437910-7949970,38629,0
12 Портленд Трэйл Блэйзерс6826427284-7736940,38229,0
13 Сакраменто Кингз7125467844-8205960,35231,5
14 Оклахома-Сити Тандер6920497107-7651890,29035,5
15 Хьюстон Рокетс6917527514-8168860,24638,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс6842267389-72601100,6180,0
2 Бостон Селтикс7042287664-72571120,6001,0
3 Торонто Рэпторс6939307508-73991080,5653,5
4 Бруклин Нетс7036347832-78181060,5147,0
5 Нью-Йорк Никс6929407332-7376980,42013,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс7044268040-77631140,6290,0
2 Чикаго Буллз6941287736-76531100,5942,5
3 Кливленд Кавальерс6939307381-71761080,5654,5
4 Индиана Пэйсерс7023477738-7931930,32921,0
5 Детройт Пистонс7019517275-7870890,27125,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит7046247656-73321160,6570,0
2 Шарлотт Хорнетс7035358042-80371050,50011,0
3 Атланта Хоукс6934357786-77391030,49311,5
4 Вашингтон Уизардс6829397368-7590970,42616,0
5 Орландо Мэджик7118537417-7988890,25428,5
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз6943267865-74281120,6230,0
2 Денвер Наггетс7042287796-75971120,6001,5
3 Миннесота Тимбервулвз7141308179-79441120,5773,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс6826427284-7736940,38216,5
5 Оклахома-Сити Тандер6920497107-7651890,29023,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7056148014-74391260,8000,0
2 Голден Стэйт Уорриорз7047237787-73561170,6719,0
3 Лос-Анджелес Клипперс7236367695-77541080,50021,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс6929407649-7846980,42026,5
5 Сакраменто Кингз7125467844-8205960,35231,5
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз7048228029-76551180,6860,0
2 Даллас Маверикс6943267362-71521120,6234,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс6928417471-7601970,40619,5
4 Сан-Антонио Спёрс7027437910-7949970,38621,0
5 Хьюстон Рокетс6917527514-8168860,24630,5

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