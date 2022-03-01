Уфа - Краснодар 20 Марта прямая трансляция

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Суббота 19 марта

20:00  ru Интер - Фиорентина 20:00  ru Ислочь - Слуцк 20:15  ru Мидлсбро - Челси 20:30  ru Осасуна - Леванте
20:30  ru Бавария - Унион 21:00  ru Миннесота - Чикаго 21:00  ru Айлендерс - Даллас 22:00  ru Эдмонтон - Нью-Джерси
22:45  ru Кальяри - Милан 23:00  ru Райо Вальекано - Атлетико 23:00  ru Нант - Лилль 23:00  ru Вегас - Лос-Анджелес
23:30  ru Витория - Спортинг
Воскресенье 20 марта

00:00  ru Аризона - Питтсбург 00:00  ru Коламбус - Сент-Луис 00:00  ru Миннесота - Милуоки 02:00  ru Монреаль - Оттава
02:00  ru Нэшвилл - Торонто 02:00  ru Шарлотт - Даллас 03:00  ru Тампа-Бэй - Рейнджерс 03:00  ru Вашингтон - Лейкерс
03:00  ru Кливленд - Детройт 05:00  ru Сиэтл - Детройт 05:00  ru Ванкувер - Калгари 14:00  ru Уфа - Краснодар
14:00  ru ЦСКА - Рубин 14:00  ru Арсенал - Гомель 14:30  ru Венеция - Сампдория 14:30  ru Металлург Мг - Авангард
14:50  ru Биатлон 15:00  ru Монако - ПСЖ 15:30  ru Кристал Пэлас - Эвертон 15:30  ru КПР - Питерборо
16:00  ru Эспаньол - Мальорка 16:00  ru Белшина - Днепр М 16:30  ru Сочи - Крылья Советов 16:30  ru Аякс - Фейеноорд
17:00  ru Лестер - Брентфорд 17:00  ru Эмполи - Верона 17:00  ru Ювентус - Салернитана 17:00  ru Анже - Брест
17:00  ru Бордо - Монпелье 17:00  ru Ренн - Метц 17:00  ru Лорьян - Страсбург 17:00  ru СКА - Спартак
17:00  ru Биатлон 17:30  ru Лейпциг - Айнтрахт 18:00  ru Саутгемптон - Манчестер Сити 18:00  ru Славия-Мозырь - БАТЭ
18:00  ru Гран-при Бахрейна 18:15  ru Кадис - Вильярреал 18:15  ru Сельта - Бетис 18:45  ru ПСВ - Фортуна
19:05  ru Реймс - Лион 19:30  ru Тоттенхэм - Вест Хэм 19:30  ru Вольфсбург - Байер 20:00  ru Динамо М - Ростов
20:00  ru Рома - Лацио 20:30  ru Севилья - Реал Сосьедад 21:00  ru Ноттингем - Ливерпуль 21:00  ru Бенфика - Эшторил
21:00  ru Филадельфия - Айлендерс 21:30  ru Кёльн - Боруссия Д 22:00  ru Виллем II - АЗ Алкмар 22:30  ru Хьюстон - Мемфис
22:30  ru Индиана - Портленд 22:45  ru Болонья - Аталанта 22:45  ru Марсель - Ницца 23:00  ru Реал Мадрид - Барселона
23:45  ru Боавишта - Порту
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Уфа - Краснодар 20 Марта прямая трансляция

Стадион: Центральный стадион города Уфы (Уфа, Россия), вместимость: 15200
20 марта 2022, воскресенье. 14:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 22-й тур
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия);
Уфа Краснодар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Краснодар, которое состоится 20 Марта 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион города Уфы (Уфа, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уфа
Уфа
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Россия Алексей Борисович Стукалов
История личных встреч
17.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Краснодар1 : 1Уфа
17.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Краснодар1 : 0Уфа
09.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Уфа0 : 3Краснодар
01.03.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Краснодар2 : 0Уфа
20.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Уфа2 : 3Краснодар
09.12.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Краснодар1 : 1Уфа
13.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Уфа0 : 1Краснодар
17.03.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Краснодар0 : 1Уфа
10.09.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Уфа0 : 1Краснодар
19.03.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Краснодар0 : 0Уфа
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Зенит21136250-234571,4
2
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо М21133540-234266,7
3
Квалификация Лиги конференций
ЦСКА21123626-173961,9
4
Квалификация Лиги конференций
Сочи21122733-213860,3
5 Краснодар20105533-203558,3
6 Локомотив М2197531-253454,0
7 Ахмат221011129-303147,0
8 Крылья Советов2085725-212948,3
9 Спартак М2276924-312740,9
10 Рубин21741028-332539,7
11 Нижний Новгород22661020-322436,4
12 Ростов2056932-372135,0
13
Стыковая зона
Урал22481013-222030,3
14
Стыковая зона
Арсенал21551124-432031,7
15
Зона вылета
Химки22391019-371827,3
16
Зона вылета
Уфа21381018-301727,0

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