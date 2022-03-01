Динамо М - Ростов 20 Марта прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
20 марта 2022, воскресенье. 20:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 22-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Ростов, которое состоится 20 Марта 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Сандро Шварц
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|23.07.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|0 : 2
|28.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|4 : 1
|19.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|2 : 0
|23.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|2 : 1
|28.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|3 : 0
|10.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|0 : 0
|10.11.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|0 : 0
|02.12.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|2 : 0
|09.08.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|1 : 0
|21.09.2016
|Кубок России
|1/16 финала
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|50-23
|45
|71,4
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо М
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|66,7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|61,9
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|60,3
|5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|58,3
|6
|Локомотив М
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|54,0
|7
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|47,0
|8
|Крылья Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|48,3
|9
|Спартак М
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|40,9
|10
|Рубин
|21
|7
|4
|10
|28-33
|25
|39,7
|11
|Нижний Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|36,4
|12
|Ростов
|20
|5
|6
|9
|32-37
|21
|35,0
| 13
Стыковая зона
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|30,3
| 14
Стыковая зона
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|31,7
| 15
Зона вылета
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|27,3
| 16
Зона вылета
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|27,0