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Воскресенье 20 марта

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16:00  ru Эспаньол - Мальорка 16:00  ru Белшина - Днепр М 16:30  ru Сочи - Крылья Советов 16:30  ru Аякс - Фейеноорд
17:00  ru Лестер - Брентфорд 17:00  ru Эмполи - Верона 17:00  ru Ювентус - Салернитана 17:00  ru Анже - Брест
17:00  ru Бордо - Монпелье 17:00  ru Ренн - Метц 17:00  ru Лорьян - Страсбург 17:00  ru СКА - Спартак
17:00  ru Биатлон 17:30  ru Лейпциг - Айнтрахт 18:00  ru Саутгемптон - Манчестер Сити 18:00  ru Славия-Мозырь - БАТЭ
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20:00  ru Рома - Лацио 20:30  ru Севилья - Реал Сосьедад 21:00  ru Ноттингем - Ливерпуль 21:00  ru Бенфика - Эшторил
21:00  ru Филадельфия - Айлендерс 21:30  ru Кёльн - Боруссия Д 22:00  ru Виллем II - АЗ Алкмар 22:30  ru Хьюстон - Мемфис
22:30  ru Индиана - Портленд 22:45  ru Болонья - Аталанта 22:45  ru Марсель - Ницца 23:00  ru Реал Мадрид - Барселона
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Лестер Сити - Брентфорд 20 Марта прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
20 марта 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Лестер Сити Брентфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Брентфорд, которое состоится 20 Марта 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Брентфорд
Лондон
Главные тренеры
Северная Ирландия Брендан Роджерс
Дания Томас Франк
История личных встреч
24.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 9 Брентфорд1 : 2Лестер Сити
24.01.2021 Кубок Англии 1/16 финала Брентфорд1 : 3Лестер Сити
25.01.2020 Кубок Англии 1/16 финала Брентфорд0 : 1Лестер Сити
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити29224368-187080,5
2
Лига чемпионов
Ливерпуль29216275-206979,3
3
Лига чемпионов
Челси28178357-195970,2
4
Лига чемпионов
Арсенал28173844-315464,3
5
Лига Европы
Манчестер Юнайтед29148748-405057,5
6 Вест Хэм Юнайтед29146948-364855,2
7 Тоттенхэм Хотспур281531044-354857,1
8 Вулверхэмптон301441231-264651,1
9 Астон Вилла291131541-403641,4
10 Саутгемптон298111036-453540,2
11 Кристал Пэлас29713939-383439,1
12 Лестер Сити26961140-453342,3
13 Брайтон энд Хоув Альбион297121026-363337,9
14 Ньюкасл Юнайтед297101232-493135,6
15 Брентфорд29861532-453034,5
16 Лидс Юнайтед30781534-672932,2
17 Эвертон27741629-472530,9
18
Зона вылета
Уотфорд29641929-552225,3
19
Зона вылета
Бёрнли273121222-382125,9
20
Зона вылета
Норвич Сити29452018-631719,5

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