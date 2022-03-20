Сельта - Бетис 20 Марта прямая трансляция

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Суббота 19 марта

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20:30  ru Бавария - Унион 21:00  ru Миннесота - Чикаго 21:00  ru Айлендерс - Даллас 22:00  ru Эдмонтон - Нью-Джерси
22:45  ru Кальяри - Милан 23:00  ru Райо Вальекано - Атлетико 23:00  ru Нант - Лилль 23:00  ru Вегас - Лос-Анджелес
23:30  ru Витория - Спортинг
Воскресенье 20 марта

00:00  ru Аризона - Питтсбург 00:00  ru Коламбус - Сент-Луис 00:00  ru Миннесота - Милуоки 02:00  ru Монреаль - Оттава
02:00  ru Нэшвилл - Торонто 02:00  ru Шарлотт - Даллас 03:00  ru Тампа-Бэй - Рейнджерс 03:00  ru Вашингтон - Лейкерс
03:00  ru Кливленд - Детройт 05:00  ru Сиэтл - Детройт 05:00  ru Ванкувер - Калгари 14:00  ru Уфа - Краснодар
14:00  ru ЦСКА - Рубин 14:00  ru Арсенал - Гомель 14:30  ru Венеция - Сампдория 14:30  ru Металлург Мг - Авангард
14:50  ru Биатлон 15:00  ru Монако - ПСЖ 15:30  ru Кристал Пэлас - Эвертон 15:30  ru КПР - Питерборо
16:00  ru Эспаньол - Мальорка 16:00  ru Белшина - Днепр М 16:30  ru Сочи - Крылья Советов 16:30  ru Аякс - Фейеноорд
17:00  ru Лестер - Брентфорд 17:00  ru Эмполи - Верона 17:00  ru Ювентус - Салернитана 17:00  ru Анже - Брест
17:00  ru Бордо - Монпелье 17:00  ru Ренн - Метц 17:00  ru Лорьян - Страсбург 17:00  ru СКА - Спартак
17:00  ru Биатлон 17:30  ru Лейпциг - Айнтрахт 18:00  ru Саутгемптон - Манчестер Сити 18:00  ru Славия-Мозырь - БАТЭ
18:00  ru Гран-при Бахрейна 18:15  ru Кадис - Вильярреал 18:15  ru Сельта - Бетис 18:45  ru ПСВ - Фортуна
19:05  ru Реймс - Лион 19:30  ru Тоттенхэм - Вест Хэм 19:30  ru Вольфсбург - Байер 20:00  ru Динамо М - Ростов
20:00  ru Рома - Лацио 20:30  ru Севилья - Реал Сосьедад 21:00  ru Ноттингем - Ливерпуль 21:00  ru Бенфика - Эшторил
21:00  ru Филадельфия - Айлендерс 21:30  ru Кёльн - Боруссия Д 22:00  ru Виллем II - АЗ Алкмар 22:30  ru Хьюстон - Мемфис
22:30  ru Индиана - Портленд 22:45  ru Болонья - Аталанта 22:45  ru Марсель - Ницца 23:00  ru Реал Мадрид - Барселона
23:45  ru Боавишта - Порту
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Сельта - Бетис 20 Марта прямая трансляция

Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
20 марта 2022, воскресенье. 18:15 МСК. Испания - Примера, 29-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Сельта Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Бетис, которое состоится 20 Марта 2022 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Бетис
Севилья
Главные тренеры
Аргентина Эдуардо Херман Коудет
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
02.01.2022 Испания - Примера Тур 19 Бетис0 : 2Сельта
22.05.2021 Испания - Примера Тур 38 Сельта2 : 3Бетис
20.01.2021 Испания - Примера Тур 19 Бетис2 : 1Сельта
04.07.2020 Испания - Примера Тур 34 Сельта1 : 1Бетис
30.10.2019 Испания - Примера Тур 11 Бетис2 : 1Сельта
10.03.2019 Испания - Примера Тур 27 Сельта0 : 1Бетис
04.11.2018 Испания - Примера Тур 11 Бетис3 : 3Сельта
29.01.2018 Испания - Примера Тур 21 Сельта3 : 2Бетис
25.08.2017 Испания - Примера Тур 2 Бетис2 : 1Сельта
23.04.2017 Испания - Примера Тур 33 Сельта0 : 1Бетис
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид28206259-216678,6
2
Лига чемпионов
Севилья281511240-195666,7
3
Лига чемпионов
Барселона27149452-295163,0
4
Лига чемпионов
Атлетико М28156752-365160,7
5
Лига Европы
Бетис28154950-354958,3
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад28138729-294756,0
7 Вильярреал28129748-264553,6
8 Атлетик Б291011833-284147,1
9 Валенсия28910941-433744,0
10 Сельта28981133-323541,7
11 Осасуна28981126-353541,7
12 Эспаньол28891134-413339,3
13 Райо Вальекано27951329-333239,5
14 Эльче28881230-393238,1
15 Хетафе296111227-332933,3
16 Гранада296101331-462832,2
17 Мальорка28681426-482631,0
18
Зона вылета
Кадис284121224-412428,6
19
Зона вылета
Алавес29571723-482225,3
20
Зона вылета
Леванте283101530-551922,6

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