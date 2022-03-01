Севилья - Реал Сосьедад 20 Марта прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
20 марта 2022, воскресенье. 20:30 МСК. Испания - Примера, 29-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Реал Сосьедад, которое состоится 20 Марта 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Главные тренеры
|Хулен Лопетеги
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|19.09.2021
|Испания - Примера
|Тур 5
|0 : 0
|18.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 33
|1 : 2
|09.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 18
|3 : 2
|16.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 37
|0 : 0
|29.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 7
|3 : 2
|10.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 27
|5 : 2
|04.11.2018
|Испания - Примера
|Тур 11
|0 : 0
|04.05.2018
|Испания - Примера
|Тур 36
|1 : 0
|20.12.2017
|Испания - Примера
|Тур 17
|3 : 1
|05.05.2017
|Испания - Примера
|Тур 36
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура Примеры: «Севилья» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|28
|20
|6
|2
|59-21
|66
|78,6
| 2
Лига чемпионов
|Севилья
|28
|15
|11
|2
|40-19
|56
|66,7
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|27
|14
|9
|4
|52-29
|51
|63,0
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|28
|15
|6
|7
|52-36
|51
|60,7
| 5
Лига Европы
|Бетис
|28
|15
|4
|9
|50-35
|49
|58,3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|28
|13
|8
|7
|29-29
|47
|56,0
|7
|Вильярреал
|28
|12
|9
|7
|48-26
|45
|53,6
|8
|Атлетик Б
|29
|10
|11
|8
|33-28
|41
|47,1
|9
|Валенсия
|28
|9
|10
|9
|41-43
|37
|44,0
|10
|Сельта
|28
|9
|8
|11
|33-32
|35
|41,7
|11
|Осасуна
|28
|9
|8
|11
|26-35
|35
|41,7
|12
|Эспаньол
|28
|8
|9
|11
|34-41
|33
|39,3
|13
|Райо Вальекано
|27
|9
|5
|13
|29-33
|32
|39,5
|14
|Эльче
|28
|8
|8
|12
|30-39
|32
|38,1
|15
|Хетафе
|29
|6
|11
|12
|27-33
|29
|33,3
|16
|Гранада
|29
|6
|10
|13
|31-46
|28
|32,2
|17
|Мальорка
|28
|6
|8
|14
|26-48
|26
|31,0
| 18
Зона вылета
|Кадис
|28
|4
|12
|12
|24-41
|24
|28,6
| 19
Зона вылета
|Алавес
|29
|5
|7
|17
|23-48
|22
|25,3
| 20
Зона вылета
|Леванте
|28
|3
|10
|15
|30-55
|19
|22,6