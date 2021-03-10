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22:45  ru Кальяри - Милан 23:00  ru Райо Вальекано - Атлетико 23:00  ru Нант - Лилль 23:00  ru Вегас - Лос-Анджелес
23:30  ru Витория - Спортинг
Воскресенье 20 марта

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16:00  ru Эспаньол - Мальорка 16:00  ru Белшина - Днепр М 16:30  ru Сочи - Крылья Советов 16:30  ru Аякс - Фейеноорд
17:00  ru Лестер - Брентфорд 17:00  ru Эмполи - Верона 17:00  ru Ювентус - Салернитана 17:00  ru Анже - Брест
17:00  ru Бордо - Монпелье 17:00  ru Ренн - Метц 17:00  ru Лорьян - Страсбург 17:00  ru СКА - Спартак
17:00  ru Биатлон 17:30  ru Лейпциг - Айнтрахт 18:00  ru Саутгемптон - Манчестер Сити 18:00  ru Славия-Мозырь - БАТЭ
18:00  ru Гран-при Бахрейна 18:15  ru Кадис - Вильярреал 18:15  ru Сельта - Бетис 18:45  ru ПСВ - Фортуна
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20:00  ru Рома - Лацио 20:30  ru Севилья - Реал Сосьедад 21:00  ru Ноттингем - Ливерпуль 21:00  ru Бенфика - Эшторил
21:00  ru Филадельфия - Айлендерс 21:30  ru Кёльн - Боруссия Д 22:00  ru Виллем II - АЗ Алкмар 22:30  ru Хьюстон - Мемфис
22:30  ru Индиана - Портленд 22:45  ru Болонья - Аталанта 22:45  ru Марсель - Ницца 23:00  ru Реал Мадрид - Барселона
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Саутгемптон - Манчестер Сити 20 Марта прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
20 марта 2022, воскресенье. 18:00 МСК. Кубок Англии, 1/4 финала
Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия);
Саутгемптон Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Манчестер Сити, которое состоится 20 Марта 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
Австрия Ральф Хазенхюттль
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
22.01.2022 Англия - Премьер-лига Тур 23 Саутгемптон1 : 1Манчестер Сити
18.09.2021 Англия - Премьер-лига Тур 5 Манчестер Сити0 : 0Саутгемптон
10.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 33 Манчестер Сити5 : 2Саутгемптон
19.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 14 Саутгемптон0 : 1Манчестер Сити
05.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 33 Саутгемптон1 : 0Манчестер Сити
02.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 11 Манчестер Сити2 : 1Саутгемптон
29.10.2019 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Манчестер Сити3 : 1Саутгемптон
30.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 20 Саутгемптон1 : 3Манчестер Сити
04.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 11 Манчестер Сити6 : 1Саутгемптон
13.05.2018 Англия - Премьер-лига Тур 38 Саутгемптон0 : 1Манчестер Сити
Турнирная таблица
1/32 финала
Метка
Суиндон Таун
Манчестер Сити
1 : 4
Мэнсфилд Таун
Мидлсбро
2 : 3
Бристоль Сити
Фулхэм
0 : 1 ДВ
Хартлпул Юнайтед
Блэкпул
2 : 1
Бёрнли
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
Ковентри Сити
Дерби Каунти
1 : 0
Миллуолл
Кристал Пэлас
1 : 2
Вест Бромвич Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 : 2 ДВ
Барнсли
Барроу
5 : 4 ДВ
Куинз Парк Рейнджерс
Ротерхэм Юнайтед
1 : 1 8 : 7
Борхэм Вуд
Уимблдон
2 : 0
Уиган Атлетик
Блэкберн Роверс
3 : 2
Питерборо Юнайтед
Бристоль Роверс
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Кембридж Юнайтед
0 : 1
Лестер Сити
Уотфорд
4 : 1
Киддерминстер Харриерс
Рединг
2 : 1
Порт Вейл
Брентфорд
1 : 4
Челси
Честерфилд
5 : 1
Суонси Сити
Саутгемптон
2 : 3 ДВ
Халл Сити
Эвертон
2 : 3 ДВ
Бирмингем Сити
Плимут Аргайл
0 : 1 ДВ
Йовил Таун
Борнмут
1 : 3
Лутон Таун
Харрогейт Таун
4 : 0
Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед
3 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лидс Юнайтед
2 : 0
Чарльтон Атлетик
Норвич Сити
0 : 1
Сток Сити
Лейтон Ориент
2 : 0
Ливерпуль
Шрусбери Таун
4 : 1
Кардифф Сити
Престон Норт Энд
2 : 1 ДВ
Тоттенхэм Хотспур
Моркам
3 : 1
Ноттингем Форест
Арсенал
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
1 : 0
1/16 финала
Метка
A15
 Манчестер Юнайтед
Мидлсбро
1 : 1 7 : 8
A09
 Киддерминстер Харриерс
Вест Хэм Юнайтед
1 : 2 ДВ
A07
 Челси
Плимут Аргайл
2 : 1 ДВ
A10
 Манчестер Сити
Фулхэм
4 : 1
A13
 Сток Сити
Уиган Атлетик
2 : 0
A03
 Хаддерсфилд Таун
Барнсли
1 : 0
A01
 Кристал Пэлас
Хартлпул Юнайтед
2 : 0
A16
 Вулверхэмптон
Норвич Сити
0 : 1
A08
 Эвертон
Брентфорд
4 : 1
A06
 Саутгемптон
Ковентри Сити
2 : 1 ДВ
A04
 Питерборо Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
A05
 Кембридж Юнайтед
Лутон Таун
0 : 3
A11
 Тоттенхэм Хотспур
Брайтон энд Хоув Альбион
3 : 1
A12
 Ливерпуль
Кардифф Сити
3 : 1
A14
 Ноттингем Форест
Лестер Сити
4 : 1
A02
 Борнмут
Борхэм Вуд
0 : 1
1/8 финала
Метка
B03
 Питерборо Юнайтед
Манчестер Сити
0 : 2
B02
 Кристал Пэлас
Сток Сити
2 : 1
B06
 Мидлсбро
Тоттенхэм Хотспур
1 : 0 ДВ
B01
 Лутон Таун
Челси
2 : 3
B05
 Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
3 : 1
B04
 Ливерпуль
Норвич Сити
2 : 1
B08
 Эвертон
Борхэм Вуд
2 : 0
B07
 Ноттингем Форест
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
1/4 финала
Метка
QF3
 Мидлсбро
Челси
19.03
QF1
 Кристал Пэлас
Эвертон
20.03
QF4
 Саутгемптон
Манчестер Сити
20.03
QF2
 Ноттингем Форест
Ливерпуль
20.03

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