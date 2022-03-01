Вольфсбург - Байер 20 Марта прямая трансляция
Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
20 марта 2022, воскресенье. 19:30 МСК. Германия - Бундеслига, 27-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Байер, которое состоится 20 Марта 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Байер
Леверкузен
Главные тренеры
|Флориан Кофельдт
|Херардо Сеоане
История личных встреч
|30.10.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|0 : 2
|23.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|0 : 1
|20.09.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|0 : 0
|26.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|1 : 4
|10.11.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|0 : 2
|26.01.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|0 : 3
|01.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|1 : 3
|03.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|1 : 2
|15.10.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|2 : 2
|02.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|26
|19
|3
|4
|77-28
|60
|76,9
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|26
|18
|2
|6
|66-37
|56
|71,8
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|26
|13
|6
|7
|64-41
|45
|57,7
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|27
|12
|9
|6
|43-29
|45
|55,6
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|26
|13
|5
|8
|57-30
|44
|56,4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Хоффенхайм
|27
|13
|5
|9
|49-40
|44
|54,3
|7
|Кёльн
|26
|10
|9
|7
|37-39
|39
|50,0
|8
|Унион
|26
|10
|8
|8
|33-34
|38
|48,7
|9
|Майнц
|26
|11
|4
|11
|39-30
|37
|47,4
|10
|Айнтрахт Ф
|26
|10
|7
|9
|39-38
|37
|47,4
|11
|Бохум
|26
|9
|5
|12
|28-37
|32
|41,0
|12
|Вольфсбург
|26
|9
|4
|13
|29-40
|31
|39,7
|13
|Боруссия М
|26
|8
|6
|12
|36-51
|30
|38,5
|14
|Штутгарт
|27
|6
|8
|13
|35-50
|26
|32,1
|15
|Аугсбург
|26
|6
|8
|12
|29-44
|26
|33,3
| 16
Стыковая зона
|Герта
|27
|7
|5
|15
|29-60
|26
|32,1
| 17
Зона вылета
|Арминия
|27
|5
|10
|12
|22-38
|25
|30,9
| 18
Зона вылета
|Гройтер Фюрт
|27
|3
|6
|18
|24-70
|15
|18,5