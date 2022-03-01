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22:45  ru Кальяри - Милан 23:00  ru Райо Вальекано - Атлетико 23:00  ru Нант - Лилль 23:00  ru Вегас - Лос-Анджелес
23:30  ru Витория - Спортинг
Воскресенье 20 марта

00:00  ru Аризона - Питтсбург 00:00  ru Коламбус - Сент-Луис 00:00  ru Миннесота - Милуоки 02:00  ru Монреаль - Оттава
02:00  ru Нэшвилл - Торонто 02:00  ru Шарлотт - Даллас 03:00  ru Тампа-Бэй - Рейнджерс 03:00  ru Вашингтон - Лейкерс
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14:00  ru ЦСКА - Рубин 14:00  ru Арсенал - Гомель 14:30  ru Венеция - Сампдория 14:30  ru Металлург Мг - Авангард
14:50  ru Биатлон 15:00  ru Монако - ПСЖ 15:30  ru Кристал Пэлас - Эвертон 15:30  ru КПР - Питерборо
16:00  ru Эспаньол - Мальорка 16:00  ru Белшина - Днепр М 16:30  ru Сочи - Крылья Советов 16:30  ru Аякс - Фейеноорд
17:00  ru Лестер - Брентфорд 17:00  ru Эмполи - Верона 17:00  ru Ювентус - Салернитана 17:00  ru Анже - Брест
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17:00  ru Биатлон 17:30  ru Лейпциг - Айнтрахт 18:00  ru Саутгемптон - Манчестер Сити 18:00  ru Славия-Мозырь - БАТЭ
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19:05  ru Реймс - Лион 19:30  ru Тоттенхэм - Вест Хэм 19:30  ru Вольфсбург - Байер 20:00  ru Динамо М - Ростов
20:00  ru Рома - Лацио 20:30  ru Севилья - Реал Сосьедад 21:00  ru Ноттингем - Ливерпуль 21:00  ru Бенфика - Эшторил
21:00  ru Филадельфия - Айлендерс 21:30  ru Кёльн - Боруссия Д 22:00  ru Виллем II - АЗ Алкмар 22:30  ru Хьюстон - Мемфис
22:30  ru Индиана - Портленд 22:45  ru Болонья - Аталанта 22:45  ru Марсель - Ницца 23:00  ru Реал Мадрид - Барселона
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Вольфсбург - Байер 20 Марта прямая трансляция

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
20 марта 2022, воскресенье. 19:30 МСК. Германия - Бундеслига, 27-й тур
Вольфсбург Байер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Байер, которое состоится 20 Марта 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Байер
Леверкузен
Главные тренеры
Германия Флориан Кофельдт
Швейцария Херардо Сеоане
История личных встреч
30.10.2021 Германия - Бундеслига Тур 10 Байер0 : 2Вольфсбург
23.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 18 Байер0 : 1Вольфсбург
20.09.2020 Германия - Бундеслига Тур 1 Вольфсбург0 : 0Байер
26.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 28 Байер1 : 4Вольфсбург
10.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 11 Вольфсбург0 : 2Байер
26.01.2019 Германия - Бундеслига Тур 19 Вольфсбург0 : 3Байер
01.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 2 Байер1 : 3Вольфсбург
03.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 25 Вольфсбург1 : 2Байер
15.10.2017 Германия - Бундеслига Тур 8 Байер2 : 2Вольфсбург
02.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 26 Байер3 : 3Вольфсбург
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Бавария26193477-286076,9
2
Лига чемпионов
Боруссия Д26182666-375671,8
3
Лига чемпионов
Байер26136764-414557,7
4
Лига чемпионов
Фрайбург27129643-294555,6
5
Лига Европы
РБ Лейпциг26135857-304456,4
6
Квалификация Лиги конференций
Хоффенхайм27135949-404454,3
7 Кёльн26109737-393950,0
8 Унион26108833-343848,7
9 Майнц261141139-303747,4
10 Айнтрахт Ф26107939-383747,4
11 Бохум26951228-373241,0
12 Вольфсбург26941329-403139,7
13 Боруссия М26861236-513038,5
14 Штутгарт27681335-502632,1
15 Аугсбург26681229-442633,3
16
Стыковая зона
Герта27751529-602632,1
17
Зона вылета
Арминия275101222-382530,9
18
Зона вылета
Гройтер Фюрт27361824-701518,5

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