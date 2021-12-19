Венеция - Сампдория 20 Марта прямая трансляция

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Суббота 19 марта

20:00  ru Интер - Фиорентина 20:00  ru Ислочь - Слуцк 20:15  ru Мидлсбро - Челси 20:30  ru Осасуна - Леванте
20:30  ru Бавария - Унион 21:00  ru Миннесота - Чикаго 21:00  ru Айлендерс - Даллас 22:00  ru Эдмонтон - Нью-Джерси
22:45  ru Кальяри - Милан 23:00  ru Райо Вальекано - Атлетико 23:00  ru Нант - Лилль 23:00  ru Вегас - Лос-Анджелес
23:30  ru Витория - Спортинг
Воскресенье 20 марта

00:00  ru Аризона - Питтсбург 00:00  ru Коламбус - Сент-Луис 00:00  ru Миннесота - Милуоки 02:00  ru Монреаль - Оттава
02:00  ru Нэшвилл - Торонто 02:00  ru Шарлотт - Даллас 03:00  ru Тампа-Бэй - Рейнджерс 03:00  ru Вашингтон - Лейкерс
03:00  ru Кливленд - Детройт 05:00  ru Сиэтл - Детройт 05:00  ru Ванкувер - Калгари 14:00  ru Уфа - Краснодар
14:00  ru ЦСКА - Рубин 14:00  ru Арсенал - Гомель 14:30  ru Венеция - Сампдория 14:30  ru Металлург Мг - Авангард
14:50  ru Биатлон 15:00  ru Монако - ПСЖ 15:30  ru Кристал Пэлас - Эвертон 15:30  ru КПР - Питерборо
16:00  ru Эспаньол - Мальорка 16:00  ru Белшина - Днепр М 16:30  ru Сочи - Крылья Советов 16:30  ru Аякс - Фейеноорд
17:00  ru Лестер - Брентфорд 17:00  ru Эмполи - Верона 17:00  ru Ювентус - Салернитана 17:00  ru Анже - Брест
17:00  ru Бордо - Монпелье 17:00  ru Ренн - Метц 17:00  ru Лорьян - Страсбург 17:00  ru СКА - Спартак
17:00  ru Биатлон 17:30  ru Лейпциг - Айнтрахт 18:00  ru Саутгемптон - Манчестер Сити 18:00  ru Славия-Мозырь - БАТЭ
18:00  ru Гран-при Бахрейна 18:15  ru Кадис - Вильярреал 18:15  ru Сельта - Бетис 18:45  ru ПСВ - Фортуна
19:05  ru Реймс - Лион 19:30  ru Тоттенхэм - Вест Хэм 19:30  ru Вольфсбург - Байер 20:00  ru Динамо М - Ростов
20:00  ru Рома - Лацио 20:30  ru Севилья - Реал Сосьедад 21:00  ru Ноттингем - Ливерпуль 21:00  ru Бенфика - Эшторил
21:00  ru Филадельфия - Айлендерс 21:30  ru Кёльн - Боруссия Д 22:00  ru Виллем II - АЗ Алкмар 22:30  ru Хьюстон - Мемфис
22:30  ru Индиана - Портленд 22:45  ru Болонья - Аталанта 22:45  ru Марсель - Ницца 23:00  ru Реал Мадрид - Барселона
23:45  ru Боавишта - Порту
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Венеция - Сампдория 20 Марта прямая трансляция

Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 7450
20 марта 2022, воскресенье. 14:30 МСК. Италия - Серия А, 30-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия);
Венеция Сампдория

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Сампдория, которое состоится 20 Марта 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венеция
Венеция
Сампдория
Генуя
Главные тренеры
Италия Паоло Дзанетти
Италия Марко Джампаоло
История личных встреч
19.12.2021 Италия - Серия А Тур 18 Сампдория1 : 1Венеция
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Милан29196455-296372,4
2
Лига чемпионов
Наполи30196553-226370,0
3
Лига чемпионов
Интер М28178361-235970,2
4
Лига чемпионов
Ювентус29168545-265664,4
5
Лига Европы
Лацио29147858-424956,3
6
Лига Европы
Аталанта28139650-314857,1
7
Квалификация Лиги конференций
Рома29146947-354855,2
8 Фиорентина281441047-374654,8
9 Сассуоло301110955-494347,8
10 Верона291181054-464147,1
11 Торино29981234-303540,2
12 Болонья28961332-433339,3
13 Эмполи29881340-543236,8
14 Удинезе286121036-463035,7
15 Специя30851731-542932,2
16 Сампдория29751737-512629,9
17 Кальяри295101428-532528,7
18
Зона вылета
Венеция28571625-522226,2
19
Зона вылета
Дженоа302161223-472224,4
20
Зона вылета
Салернитана27371722-631619,8

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