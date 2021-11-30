Ювентус - Салернитана 20 Марта прямая трансляция
Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
20 марта 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Италия - Серия А, 30-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Салернитана, которое состоится 20 Марта 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Салернитана
Салерно
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Давиде Никола
История личных встреч
|30.11.2021
|Италия - Серия А
|Тур 15
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|29
|19
|6
|4
|55-29
|63
|72,4
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|30
|19
|6
|5
|53-22
|63
|70,0
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|28
|17
|8
|3
|61-23
|59
|70,2
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|29
|16
|8
|5
|45-26
|56
|64,4
| 5
Лига Европы
|Лацио
|29
|14
|7
|8
|58-42
|49
|56,3
| 6
Лига Европы
|Аталанта
|28
|13
|9
|6
|50-31
|48
|57,1
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|29
|14
|6
|9
|47-35
|48
|55,2
|8
|Фиорентина
|28
|14
|4
|10
|47-37
|46
|54,8
|9
|Сассуоло
|30
|11
|10
|9
|55-49
|43
|47,8
|10
|Верона
|29
|11
|8
|10
|54-46
|41
|47,1
|11
|Торино
|29
|9
|8
|12
|34-30
|35
|40,2
|12
|Болонья
|28
|9
|6
|13
|32-43
|33
|39,3
|13
|Эмполи
|29
|8
|8
|13
|40-54
|32
|36,8
|14
|Удинезе
|28
|6
|12
|10
|36-46
|30
|35,7
|15
|Специя
|30
|8
|5
|17
|31-54
|29
|32,2
|16
|Сампдория
|29
|7
|5
|17
|37-51
|26
|29,9
|17
|Кальяри
|29
|5
|10
|14
|28-53
|25
|28,7
| 18
Зона вылета
|Венеция
|28
|5
|7
|16
|25-52
|22
|26,2
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|30
|2
|16
|12
|23-47
|22
|24,4
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|27
|3
|7
|17
|22-63
|16
|19,8