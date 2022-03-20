Реймс - Лион 20 Марта прямая трансляция
Стадион: Огюст Делон II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
20 марта 2022, воскресенье. 19:05 МСК. Франция - Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Йоан Амель (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Лион, которое состоится 20 Марта 2022 года в 19:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон II (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реймс
Реймс
Лион
Лион
Главные тренеры
|Оскар Гарсия
|Петер Бош
История личных встреч
|01.12.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|1 : 2
|12.03.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|1 : 1
|29.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|3 : 0
|21.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|1 : 1
|11.01.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|1 : 1
|17.08.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|1 : 0
|14.05.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|4 : 1
|03.10.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|1 : 0
|26.04.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|2 : 4
|04.12.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|28
|20
|5
|3
|59-24
|65
|77,4
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|28
|14
|8
|6
|43-26
|50
|59,5
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ницца
|28
|15
|6
|7
|38-21
|50
|-1
|60,7
| 4
Лига Европы
|Ренн
|28
|15
|4
|9
|57-27
|49
|58,3
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Страсбург
|28
|13
|8
|7
|50-32
|47
|56,0
|6
|Лилль
|28
|11
|10
|7
|37-35
|43
|51,2
|7
|Нант
|28
|12
|6
|10
|36-30
|42
|50,0
|8
|Монако
|28
|11
|8
|9
|40-30
|41
|48,8
|9
|Ланс
|28
|11
|8
|9
|42-38
|41
|48,8
|10
|Лион
|28
|11
|9
|8
|40-37
|41
|-1
|50,0
|11
|Монпелье
|28
|11
|5
|12
|41-40
|38
|45,2
|12
|Реймс
|28
|8
|11
|9
|32-31
|35
|41,7
|13
|Брест
|28
|9
|8
|11
|36-42
|35
|41,7
|14
|Анже
|28
|7
|8
|13
|31-41
|29
|34,5
|15
|Труа
|29
|7
|8
|14
|27-42
|29
|33,3
|16
|Клермон
|28
|7
|7
|14
|27-48
|28
|33,3
|17
|Лорьян
|28
|6
|9
|13
|24-43
|27
|32,1
| 18
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|29
|6
|9
|14
|29-51
|27
|31,0
| 19
Зона вылета
|Метц
|28
|4
|11
|13
|25-46
|23
|27,4
| 20
Зона вылета
|Бордо
|28
|4
|10
|14
|38-68
|22
|26,2