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22:45  ru Кальяри - Милан 23:00  ru Райо Вальекано - Атлетико 23:00  ru Нант - Лилль 23:00  ru Вегас - Лос-Анджелес
23:30  ru Витория - Спортинг
Воскресенье 20 марта

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02:00  ru Нэшвилл - Торонто 02:00  ru Шарлотт - Даллас 03:00  ru Тампа-Бэй - Рейнджерс 03:00  ru Вашингтон - Лейкерс
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17:00  ru Лестер - Брентфорд 17:00  ru Эмполи - Верона 17:00  ru Ювентус - Салернитана 17:00  ru Анже - Брест
17:00  ru Бордо - Монпелье 17:00  ru Ренн - Метц 17:00  ru Лорьян - Страсбург 17:00  ru СКА - Спартак
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20:00  ru Рома - Лацио 20:30  ru Севилья - Реал Сосьедад 21:00  ru Ноттингем - Ливерпуль 21:00  ru Бенфика - Эшторил
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22:30  ru Индиана - Портленд 22:45  ru Болонья - Аталанта 22:45  ru Марсель - Ницца 23:00  ru Реал Мадрид - Барселона
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Анже - Брест 20 Марта прямая трансляция

Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 18000
20 марта 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Франция - Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Анже Брест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Брест, которое состоится 20 Марта 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анже
Анже
Брест
Брест
Главные тренеры
Франция Жеральд Батикл
Армения Мишель Дер Закарян
История личных встреч
12.09.2021 Франция - Лига 1 Тур 5 Брест1 : 1Анже
21.03.2021 Франция - Лига 1 Тур 30 Брест0 : 0Анже
27.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 5 Анже3 : 2Брест
29.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 27 Брест0 : 1Анже
19.10.2019 Франция - Лига 1 Тур 10 Анже0 : 1Брест
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ28205359-246577,4
2
Лига чемпионов
Марсель28148643-265059,5
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца28156738-2150-160,7
4
Лига Европы
Ренн28154957-274958,3
5
Квалификация Лиги конференций
Страсбург28138750-324756,0
6 Лилль281110737-354351,2
7 Нант281261036-304250,0
8 Монако28118940-304148,8
9 Ланс28118942-384148,8
10 Лион28119840-3741-150,0
11 Монпелье281151241-403845,2
12 Реймс28811932-313541,7
13 Брест28981136-423541,7
14 Анже28781331-412934,5
15 Труа29781427-422933,3
16 Клермон28771427-482833,3
17 Лорьян28691324-432732,1
18
Стыковая зона
Сент-Этьен29691429-512731,0
19
Зона вылета
Метц284111325-462327,4
20
Зона вылета
Бордо284101438-682226,2

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