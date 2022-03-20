Монако - ПСЖ 20 Марта прямая трансляция
Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
20 марта 2022, воскресенье. 15:00 МСК. Франция - Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - ПСЖ, которое состоится 20 Марта 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
ПСЖ
Париж
Главные тренеры
|Филипп Клеман
|Маурисио Почеттино
История личных встреч
|12.12.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|2 : 0
|19.05.2021
|Кубок Франции
|Финал
|0 : 2
|21.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|0 : 2
|20.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|3 : 2
|15.01.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|1 : 4
|12.01.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|3 : 3
|21.04.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|3 : 1
|11.11.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|0 : 4
|04.08.2018
|Суперкубок Франции
|Финал
|4 : 0
|15.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|7 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|28
|20
|5
|3
|59-24
|65
|77,4
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|28
|14
|8
|6
|43-26
|50
|59,5
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ницца
|28
|15
|6
|7
|38-21
|50
|-1
|60,7
| 4
Лига Европы
|Ренн
|28
|15
|4
|9
|57-27
|49
|58,3
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Страсбург
|28
|13
|8
|7
|50-32
|47
|56,0
|6
|Лилль
|28
|11
|10
|7
|37-35
|43
|51,2
|7
|Нант
|28
|12
|6
|10
|36-30
|42
|50,0
|8
|Монако
|28
|11
|8
|9
|40-30
|41
|48,8
|9
|Ланс
|28
|11
|8
|9
|42-38
|41
|48,8
|10
|Лион
|28
|11
|9
|8
|40-37
|41
|-1
|50,0
|11
|Монпелье
|28
|11
|5
|12
|41-40
|38
|45,2
|12
|Реймс
|28
|8
|11
|9
|32-31
|35
|41,7
|13
|Брест
|28
|9
|8
|11
|36-42
|35
|41,7
|14
|Анже
|28
|7
|8
|13
|31-41
|29
|34,5
|15
|Труа
|29
|7
|8
|14
|27-42
|29
|33,3
|16
|Клермон
|28
|7
|7
|14
|27-48
|28
|33,3
|17
|Лорьян
|28
|6
|9
|13
|24-43
|27
|32,1
| 18
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|29
|6
|9
|14
|29-51
|27
|31,0
| 19
Зона вылета
|Метц
|28
|4
|11
|13
|25-46
|23
|27,4
| 20
Зона вылета
|Бордо
|28
|4
|10
|14
|38-68
|22
|26,2