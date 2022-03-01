Бенфика - Эшторил 20 Марта прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
20 марта 2022, воскресенье. 21:00 МСК. Португалия - Примейра, 27-й тур
Главный судья: Нуну Алмейда (Монте Горду, Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Эшторил, которое состоится 20 Марта 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Эшторил
Эшторил
Главные тренеры
|Нелсон Александр Вериссимо
|Бруну Мигел Ногейра Пинейру
История личных встреч
|30.10.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 10
|1 : 1
|04.03.2021
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|2 : 0
|11.02.2021
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|1 : 3
|21.04.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 31
|1 : 2
|09.12.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 14
|3 : 1
|29.04.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 31
|2 : 1
|05.04.2017
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|3 : 3
|28.02.2017
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|1 : 2
|17.12.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 14
|0 : 1
|16.01.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 18
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|26
|22
|4
|0
|67-19
|70
|89,7
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|26
|20
|4
|2
|51-16
|64
|82,1
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|26
|18
|4
|4
|66-24
|58
|74,4
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|26
|13
|7
|6
|41-25
|46
|59,0
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Жил Висенте
|26
|12
|9
|5
|37-25
|45
|57,7
|6
|Витория Гимарайнш
|26
|10
|6
|10
|36-34
|36
|46,2
|7
|Эшторил
|26
|8
|10
|8
|30-30
|34
|43,6
|8
|Маритиму
|26
|8
|8
|10
|30-33
|32
|41,0
|9
|Пасуш де Феррейра
|26
|7
|9
|10
|23-31
|30
|38,5
|10
|Санта-Клара
|26
|7
|9
|10
|30-43
|30
|38,5
|11
|Портимоненсе
|26
|7
|8
|11
|25-30
|29
|37,2
|12
|Фамаликан
|27
|6
|10
|11
|33-41
|28
|34,6
|13
|Боавишта
|26
|4
|15
|7
|31-39
|27
|34,6
|14
|Визела
|27
|5
|11
|11
|29-45
|26
|32,1
|15
|Арока
|26
|5
|7
|14
|23-46
|22
|28,2
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|26
|6
|3
|17
|31-52
|21
|26,9
| 17
Зона вылета
|Морейренсе
|26
|4
|8
|14
|23-42
|20
|25,6
| 18
Зона вылета
|Белененсеш
|26
|3
|8
|15
|15-46
|17
|21,8