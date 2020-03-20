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23:45  ru Боавишта - Порту
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Боавишта - Порту 20 Марта прямая трансляция

Стадион: Бесса (Порту, Португалия), вместимость: 28263
20 марта 2022, воскресенье. 23:45 МСК. Португалия - Примейра, 27-й тур
Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия);
Боавишта Порту

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Порту, которое состоится 20 Марта 2022 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Бесса (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боавишта
Порту
Порту
Порту
Главные тренеры
Португалия Арманду Пети
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
30.10.2021 Португалия - Примейра Тур 10 Порту4 : 1Боавишта
13.02.2021 Португалия - Примейра Тур 19 Порту2 : 2Боавишта
26.09.2020 Португалия - Примейра Тур 2 Боавишта0 : 5Порту
23.06.2020 Португалия - Примейра Тур 28 Порту4 : 0Боавишта
11.11.2019 Португалия - Примейра Тур 11 Боавишта0 : 1Порту
05.04.2019 Португалия - Примейра Тур 28 Порту2 : 0Боавишта
02.12.2018 Португалия - Примейра Тур 11 Боавишта0 : 1Порту
17.03.2018 Португалия - Примейра Тур 27 Порту2 : 0Боавишта
28.10.2017 Португалия - Примейра Тур 10 Боавишта0 : 3Порту
26.02.2017 Португалия - Примейра Тур 23 Боавишта0 : 1Порту
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Порту26224067-197089,7
2
Лига чемпионов
Спортинг26204251-166482,1
3
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика26184466-245874,4
4
Квалификация Лиги конференций
Брага26137641-254659,0
5
Квалификация Лиги конференций
Жил Висенте26129537-254557,7
6 Витория Гимарайнш261061036-343646,2
7 Эшторил26810830-303443,6
8 Маритиму26881030-333241,0
9 Пасуш де Феррейра26791023-313038,5
10 Санта-Клара26791030-433038,5
11 Портимоненсе26781125-302937,2
12 Фамаликан276101133-412834,6
13 Боавишта26415731-392734,6
14 Визела275111129-452632,1
15 Арока26571423-462228,2
16
Стыковая зона
Тондела26631731-522126,9
17
Зона вылета
Морейренсе26481423-422025,6
18
Зона вылета
Белененсеш26381515-461721,8

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