Аякс - Фейеноорд 20 Марта прямая трансляция

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20:30  ru Бавария - Унион 21:00  ru Миннесота - Чикаго 21:00  ru Айлендерс - Даллас 22:00  ru Эдмонтон - Нью-Джерси
22:45  ru Кальяри - Милан 23:00  ru Райо Вальекано - Атлетико 23:00  ru Нант - Лилль 23:00  ru Вегас - Лос-Анджелес
23:30  ru Витория - Спортинг
Воскресенье 20 марта

00:00  ru Аризона - Питтсбург 00:00  ru Коламбус - Сент-Луис 00:00  ru Миннесота - Милуоки 02:00  ru Монреаль - Оттава
02:00  ru Нэшвилл - Торонто 02:00  ru Шарлотт - Даллас 03:00  ru Тампа-Бэй - Рейнджерс 03:00  ru Вашингтон - Лейкерс
03:00  ru Кливленд - Детройт 05:00  ru Сиэтл - Детройт 05:00  ru Ванкувер - Калгари 14:00  ru Уфа - Краснодар
14:00  ru ЦСКА - Рубин 14:00  ru Арсенал - Гомель 14:30  ru Венеция - Сампдория 14:30  ru Металлург Мг - Авангард
14:50  ru Биатлон 15:00  ru Монако - ПСЖ 15:30  ru Кристал Пэлас - Эвертон 15:30  ru КПР - Питерборо
16:00  ru Эспаньол - Мальорка 16:00  ru Белшина - Днепр М 16:30  ru Сочи - Крылья Советов 16:30  ru Аякс - Фейеноорд
17:00  ru Лестер - Брентфорд 17:00  ru Эмполи - Верона 17:00  ru Ювентус - Салернитана 17:00  ru Анже - Брест
17:00  ru Бордо - Монпелье 17:00  ru Ренн - Метц 17:00  ru Лорьян - Страсбург 17:00  ru СКА - Спартак
17:00  ru Биатлон 17:30  ru Лейпциг - Айнтрахт 18:00  ru Саутгемптон - Манчестер Сити 18:00  ru Славия-Мозырь - БАТЭ
18:00  ru Гран-при Бахрейна 18:15  ru Кадис - Вильярреал 18:15  ru Сельта - Бетис 18:45  ru ПСВ - Фортуна
19:05  ru Реймс - Лион 19:30  ru Тоттенхэм - Вест Хэм 19:30  ru Вольфсбург - Байер 20:00  ru Динамо М - Ростов
20:00  ru Рома - Лацио 20:30  ru Севилья - Реал Сосьедад 21:00  ru Ноттингем - Ливерпуль 21:00  ru Бенфика - Эшторил
21:00  ru Филадельфия - Айлендерс 21:30  ru Кёльн - Боруссия Д 22:00  ru Виллем II - АЗ Алкмар 22:30  ru Хьюстон - Мемфис
22:30  ru Индиана - Портленд 22:45  ru Болонья - Аталанта 22:45  ru Марсель - Ницца 23:00  ru Реал Мадрид - Барселона
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Аякс - Фейеноорд 20 Марта прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
20 марта 2022, воскресенье. 16:30 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 27-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Аякс Фейеноорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Фейеноорд, которое состоится 20 Марта 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 27-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
Фейеноорд
Роттердам
Главные тренеры
Нидерланды Эрик тен Хаг
Нидерланды Арне Слот
История личных встреч
19.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 17 Фейеноорд0 : 2Аякс
09.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 32 Фейеноорд0 : 3Аякс
17.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 17 Аякс1 : 0Фейеноорд
27.10.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 11 Аякс4 : 0Фейеноорд
27.02.2019 Кубок Нидерландов 1/2 финала Фейеноорд0 : 3Аякс
27.01.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 19 Фейеноорд6 : 2Аякс
28.10.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 Аякс3 : 0Фейеноорд
21.01.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 19 Аякс2 : 0Фейеноорд
22.10.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 9 Фейеноорд1 : 4Аякс
02.04.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 28 Аякс2 : 1Фейеноорд
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Лига чемпионов
Аякс26 63
2
Квалификация Лиги чемпионов
ПСВ Эйндховен26 61
3
Квалификация Лиги конференций
Фейеноорд26 55
4
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар26 51
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте26 51
6
Плей-офф Лиги конференций
Витесс25 41
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт26 40
8 Гронинген26 33
9 Камбюр26 33
10 НЕК Неймеген26 31
11 Херенвен27 30
12 Гоу Эхед Иглс26 27
13 Хераклес27 27
14 Валвейк26 24
15 Фортуна25 22
16
Стыковая зона
Виллем II26 22
17
Зона вылета
Спарта24 20
18
Зона вылета
ПЕК Зволле26 20

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