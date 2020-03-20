Аякс - Фейеноорд 20 Марта прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
20 марта 2022, воскресенье. 16:30 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 27-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Фейеноорд, которое состоится 20 Марта 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 27-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
Фейеноорд
Роттердам
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Арне Слот
История личных встреч
|19.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 17
|0 : 2
|09.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 32
|0 : 3
|17.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 17
|1 : 0
|27.10.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 11
|4 : 0
|27.02.2019
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|0 : 3
|27.01.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 19
|6 : 2
|28.10.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|3 : 0
|21.01.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 19
|2 : 0
|22.10.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 9
|1 : 4
|02.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 28
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|26
|63
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|26
|61
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Фейеноорд
|26
|55
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|26
|51
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|26
|51
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Витесс
|25
|41
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|26
|40
|8
|Гронинген
|26
|33
|9
|Камбюр
|26
|33
|10
|НЕК Неймеген
|26
|31
|11
|Херенвен
|27
|30
|12
|Гоу Эхед Иглс
|26
|27
|13
|Хераклес
|27
|27
|14
|Валвейк
|26
|24
|15
|Фортуна
|25
|22
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|26
|22
| 17
Зона вылета
|Спарта
|24
|20
| 18
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|26
|20