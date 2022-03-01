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Воскресенье 20 марта

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20:00  ru Рома - Лацио 20:30  ru Севилья - Реал Сосьедад 21:00  ru Ноттингем - Ливерпуль 21:00  ru Бенфика - Эшторил
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22:30  ru Индиана - Портленд 22:45  ru Болонья - Аталанта 22:45  ru Марсель - Ницца 23:00  ru Реал Мадрид - Барселона
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ПСВ Эйндховен - Фортуна 20 Марта прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
20 марта 2022, воскресенье. 18:45 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 27-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
ПСВ Эйндховен Фортуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Фортуна, которое состоится 20 Марта 2022 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 27-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Фортуна
Ситтард-Гелен
Главные тренеры
Германия Роджер Шмидт
Нидерланды Сьорс Ульте
История личных встреч
15.12.2021 Кубок Нидерландов 2-й раунд ПСВ Эйндховен2 : 0Фортуна
07.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 12 Фортуна1 : 4ПСВ Эйндховен
07.03.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 25 Фортуна1 : 3ПСВ Эйндховен
04.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 4 ПСВ Эйндховен2 : 0Фортуна
07.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 16 ПСВ Эйндховен5 : 0Фортуна
03.02.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 20 ПСВ Эйндховен5 : 0Фортуна
18.08.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 2 Фортуна1 : 2ПСВ Эйндховен
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Лига чемпионов
Аякс26 63
2
Квалификация Лиги чемпионов
ПСВ Эйндховен26 61
3
Квалификация Лиги конференций
Фейеноорд26 55
4
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар26 51
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте26 51
6
Плей-офф Лиги конференций
Витесс25 41
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт26 40
8 Гронинген26 33
9 Камбюр26 33
10 НЕК Неймеген26 31
11 Херенвен27 30
12 Гоу Эхед Иглс26 27
13 Хераклес27 27
14 Валвейк26 24
15 Фортуна25 22
16
Стыковая зона
Виллем II26 22
17
Зона вылета
Спарта24 20
18
Зона вылета
ПЕК Зволле26 20

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