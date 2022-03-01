Куинз Парк Рейнджерс - Питерборо Юнайтед 20 Марта прямая трансляция

Онлайн трансляции
Суббота 19 марта

20:00  ru Интер - Фиорентина 20:00  ru Ислочь - Слуцк 20:15  ru Мидлсбро - Челси 20:30  ru Осасуна - Леванте
20:30  ru Бавария - Унион 21:00  ru Миннесота - Чикаго 21:00  ru Айлендерс - Даллас 22:00  ru Эдмонтон - Нью-Джерси
22:45  ru Кальяри - Милан 23:00  ru Райо Вальекано - Атлетико 23:00  ru Нант - Лилль 23:00  ru Вегас - Лос-Анджелес
23:30  ru Витория - Спортинг
Воскресенье 20 марта

00:00  ru Аризона - Питтсбург 00:00  ru Коламбус - Сент-Луис 00:00  ru Миннесота - Милуоки 02:00  ru Монреаль - Оттава
02:00  ru Нэшвилл - Торонто 02:00  ru Шарлотт - Даллас 03:00  ru Тампа-Бэй - Рейнджерс 03:00  ru Вашингтон - Лейкерс
03:00  ru Кливленд - Детройт 05:00  ru Сиэтл - Детройт 05:00  ru Ванкувер - Калгари 14:00  ru Уфа - Краснодар
14:00  ru ЦСКА - Рубин 14:00  ru Арсенал - Гомель 14:30  ru Венеция - Сампдория 14:30  ru Металлург Мг - Авангард
14:50  ru Биатлон 15:00  ru Монако - ПСЖ 15:30  ru Кристал Пэлас - Эвертон 15:30  ru КПР - Питерборо
16:00  ru Эспаньол - Мальорка 16:00  ru Белшина - Днепр М 16:30  ru Сочи - Крылья Советов 16:30  ru Аякс - Фейеноорд
17:00  ru Лестер - Брентфорд 17:00  ru Эмполи - Верона 17:00  ru Ювентус - Салернитана 17:00  ru Анже - Брест
17:00  ru Бордо - Монпелье 17:00  ru Ренн - Метц 17:00  ru Лорьян - Страсбург 17:00  ru СКА - Спартак
17:00  ru Биатлон 17:30  ru Лейпциг - Айнтрахт 18:00  ru Саутгемптон - Манчестер Сити 18:00  ru Славия-Мозырь - БАТЭ
18:00  ru Гран-при Бахрейна 18:15  ru Кадис - Вильярреал 18:15  ru Сельта - Бетис 18:45  ru ПСВ - Фортуна
19:05  ru Реймс - Лион 19:30  ru Тоттенхэм - Вест Хэм 19:30  ru Вольфсбург - Байер 20:00  ru Динамо М - Ростов
20:00  ru Рома - Лацио 20:30  ru Севилья - Реал Сосьедад 21:00  ru Ноттингем - Ливерпуль 21:00  ru Бенфика - Эшторил
21:00  ru Филадельфия - Айлендерс 21:30  ru Кёльн - Боруссия Д 22:00  ru Виллем II - АЗ Алкмар 22:30  ru Хьюстон - Мемфис
22:30  ru Индиана - Портленд 22:45  ru Болонья - Аталанта 22:45  ru Марсель - Ницца 23:00  ru Реал Мадрид - Барселона
23:45  ru Боавишта - Порту
Свернуть список

Куинз Парк Рейнджерс - Питерборо Юнайтед 20 Марта прямая трансляция

Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
20 марта 2022, воскресенье. 15:30 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур
Главный судья: Дэвид Уэбб (Дарем, Англия);
Куинз Парк Рейнджерс Питерборо Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Питерборо Юнайтед, которое состоится 20 Марта 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур, оно проводится на стадионе: Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Питерборо Юнайтед
Питерборо
Главные тренеры
Англия Марк Уорбертон
Северная Ирландия Грант Макканн
История личных встреч
05.02.2022 Кубок Англии 1/16 финала Питерборо Юнайтед2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
23.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 14 Питерборо Юнайтед2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
14.08.2018 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Куинз Парк Рейнджерс2 : 0Питерборо Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм37 77
2
Повышение
Борнмут35 66
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун38 63
4
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед38 61
5
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс38 61
6
Плей-офф за повышение
Лутон Таун37 60
7 Куинз Парк Рейнджерс37 59
8 Мидлсбро37 59
9 Ноттингем Форест36 58
10 Миллуолл37 57
11 Ковентри Сити38 55
12 Вест Бромвич Альбион37 53
13 Блэкпул37 52
14 Престон Норт Энд38 51
15 Суонси Сити36 47
16 Сток Сити37 46
17 Кардифф Сити38 46
18 Бристоль Сити38 43
19 Халл Сити38 41
20 Бирмингем Сити38 41
21 Рединг37 30
22
Зона вылета
Барнсли38 28
23
Зона вылета
Дерби Каунти39 25
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед37 23

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close