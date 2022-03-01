Славия-Мозырь - БАТЭ 20 Марта прямая трансляция
Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
20 марта 2022, воскресенье. 18:00 МСК. Беларусь - Высшая лига, 1-й тур
Главный судья: Виктор Шимусик (Осиповичи, Беларусь);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - БАТЭ, которое состоится 20 Марта 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
БАТЭ
Борисов
Главные тренеры
|Михаил Алексеевич Мартинович
|Александр Михайлов
История личных встреч
|16.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 26
|3 : 1
|08.08.2021
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 2
|29.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 11
|3 : 0
|11.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 17
|1 : 1
|29.04.2020
|Кубок Беларуси
|1/2 финала
|2 : 0
|08.04.2020
|Кубок Беларуси
|1/2 финала
|1 : 0
|28.03.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 2
|2 : 1
|25.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 19
|4 : 0
|20.04.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 4
|1 : 2
|09.09.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 21
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Энергетик-БГУ
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|100,0
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100,0
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
|4
|Днепр М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|6
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|7
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|8
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|9
|Гомель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|10
|Ислочь
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|11
|Рух
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|12
|Шахтёр С
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|13
|Славия-Мозырь
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 14
Стыковая зона
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 15
Зона вылета
|Минск
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0,0
| 16
Зона вылета
|Витебск
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|0,0
|17
|Торпедо-БелАЗ
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0,0