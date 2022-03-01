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Воскресенье 20 марта

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17:00  ru Биатлон 17:30  ru Лейпциг - Айнтрахт 18:00  ru Саутгемптон - Манчестер Сити 18:00  ru Славия-Мозырь - БАТЭ
18:00  ru Гран-при Бахрейна 18:15  ru Кадис - Вильярреал 18:15  ru Сельта - Бетис 18:45  ru ПСВ - Фортуна
19:05  ru Реймс - Лион 19:30  ru Тоттенхэм - Вест Хэм 19:30  ru Вольфсбург - Байер 20:00  ru Динамо М - Ростов
20:00  ru Рома - Лацио 20:30  ru Севилья - Реал Сосьедад 21:00  ru Ноттингем - Ливерпуль 21:00  ru Бенфика - Эшторил
21:00  ru Филадельфия - Айлендерс 21:30  ru Кёльн - Боруссия Д 22:00  ru Виллем II - АЗ Алкмар 22:30  ru Хьюстон - Мемфис
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Славия-Мозырь - БАТЭ 20 Марта прямая трансляция

Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
20 марта 2022, воскресенье. 18:00 МСК. Беларусь - Высшая лига, 1-й тур
Главный судья: Виктор Шимусик (Осиповичи, Беларусь);
Славия-Мозырь БАТЭ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - БАТЭ, которое состоится 20 Марта 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
БАТЭ
Борисов
Главные тренеры
Беларусь Михаил Алексеевич Мартинович
Беларусь Александр Михайлов
История личных встреч
16.10.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 26 Славия-Мозырь3 : 1БАТЭ
08.08.2021 Кубок Беларуси 1/8 финала Славия-Мозырь1 : 2БАТЭ
29.05.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 11 БАТЭ3 : 0Славия-Мозырь
11.07.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 17 БАТЭ1 : 1Славия-Мозырь
29.04.2020 Кубок Беларуси 1/2 финала БАТЭ2 : 0Славия-Мозырь
08.04.2020 Кубок Беларуси 1/2 финала Славия-Мозырь1 : 0БАТЭ
28.03.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 2 Славия-Мозырь2 : 1БАТЭ
25.08.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 19 БАТЭ4 : 0Славия-Мозырь
20.04.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 4 Славия-Мозырь1 : 2БАТЭ
09.09.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 21 БАТЭ2 : 0Славия-Мозырь
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Энергетик-БГУ11003-13100,0
2
Квалификация Лиги конференций
Неман11002-03100,0
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн11001-03100,0
4 Днепр М00000-000,0
5 Арсенал00000-000,0
6 БАТЭ00000-000,0
7 Белшина00000-000,0
8 Динамо-Брест00000-000,0
9 Гомель00000-000,0
10 Ислочь00000-000,0
11 Рух00000-000,0
12 Шахтёр С00000-000,0
13 Славия-Мозырь00000-000,0
14
Стыковая зона
Слуцк00000-000,0
15
Зона вылета
Минск10010-100,0
16
Зона вылета
Витебск10011-300,0
17 Торпедо-БелАЗ10010-200,0

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