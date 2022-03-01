Белшина - Днепр М 20 Марта прямая трансляция
Стадион: имени Александра Прокопенко (Бобруйск, Беларусь), вместимость: 1000
20 марта 2022, воскресенье. 16:00 МСК. Беларусь - Высшая лига, 1-й тур
Главный судья: Сергей Стецурин (Брест, Беларусь) 0' 45' 90' CHAMP('matchHighlights');
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белшина - Днепр М, которое состоится 20 Марта 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: имени Александра Прокопенко (Бобруйск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Белшина
Бобруйск
Днепр М
Могилёв
Главные тренеры
|Альберт Владимирович Рыбак
История личных встреч
|02.10.2021
|Беларусь - Первая лига
|Тур 25
|3 : 1
|18.07.2021
|Беларусь - Первая лига
|Тур 14
|4 : 1
|30.04.2021
|Беларусь - Первая лига
|Тур 3
|1 : 2
|23.11.2014
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 9
|1 : 1
|05.10.2014
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 4
|1 : 2
|02.08.2014
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 19
|0 : 0
|16.05.2014
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 8
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Энергетик-БГУ
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|100,0
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100,0
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
|4
|Днепр М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|6
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|7
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|8
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|9
|Гомель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|10
|Ислочь
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|11
|Рух
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|12
|Шахтёр С
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|13
|Славия-Мозырь
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 14
Стыковая зона
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 15
Зона вылета
|Минск
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0,0
| 16
Зона вылета
|Витебск
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|0,0
|17
|Торпедо-БелАЗ
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0,0