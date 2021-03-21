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22:45  ru Кальяри - Милан 23:00  ru Райо Вальекано - Атлетико 23:00  ru Нант - Лилль 23:00  ru Вегас - Лос-Анджелес
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Воскресенье 20 марта

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Филадельфия Флайерз - Нью-Йорк Айлендерс 20 Марта прямая трансляция

Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
20 марта 2022, воскресенье. 21:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз Нью-Йорк Айлендерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 20 Марта 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
Канада Майк Йео (и.о.)
Канада Барри Тротц
История личных встреч
26.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 3Филадельфия Флайерз
19.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 4 БНью-Йорк Айлендерс
18.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 1Филадельфия Флайерз
06.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Нью-Йорк Айлендерс3 : 0 БФиладельфия Флайерз
29.09.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Филадельфия Флайерз2 : 3 БНью-Йорк Айлендерс
19.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз0 : 1 ОТНью-Йорк Айлендерс
09.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 2 БФиладельфия Флайерз
04.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 2 БФиладельфия Флайерз
23.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 2 ОТНью-Йорк Айлендерс
21.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс6 : 1Филадельфия Флайерз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6237431413241-1739375,0
2 Флорида Пантерз6232824214254-1809072,6
3 Каролина Харрикейнз6135511514203-1468872,1
4 Тампа-Бэй Лайтнинг6030724215204-1728470,0
5 Торонто Мэйпл Лифс6133421417226-1838368,0
6 Питтсбург Пингвинз6230435416201-1668366,9
7 Калгари Флэймз6132320816210-1478267,2
8 Нью-Йорк Рейнджерс6132242318185-1598166,4
9 Бостон Брюинз6231522319188-1678165,3
10 Вашингтон Кэпиталз6327442818212-1778063,5
11 Сент-Луис Блюз6031123617213-1687764,2
12 Лос-Анджелес Кингз6326532621181-1767660,3
13 Миннесота Уайлд5926454020222-1957462,7
14 Нэшвилл Предаторз6128522222198-1727460,7
15 Эдмонтон Ойлерз6128330423206-1937259,0
16 Вегас Голден Найтс6327241326200-1937055,6
17 Даллас Старз5921932123174-1766958,5
18 Ванкувер Кэнакс6224333425179-1786754,0
19 Виннипег Джетс6224314624191-1946653,2
20 Коламбус Блю Джекетс6221642128205-2306552,4
21 Анахайм Дакс6418545626183-2046550,8
22 Сан-Хосе Шаркс6117722627159-1936049,2
23 Нью-Йорк Айлендерс5823116324157-1625950,9
24 Детройт Ред Уингз6114832529176-2285746,7
25 Чикаго Блэкхоукс6114532730162-2105343,4
26 Баффало Сэйбрз6217221733164-2185040,3
27 Оттава Сенаторз6118311434161-1994940,2
28 Нью-Джерси Дэвилз6115524134185-2204940,2
29 Филадельфия Флайерз6115404731154-2134940,2
30 Аризона Койотс6015414036159-2164436,7
31 Сиэтл Кракен6215121538160-2244233,9
32 Монреаль Канадиенс6111321836153-2344133,6
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6232824214254-1809072,6
2 Каролина Харрикейнз6135511514203-1468872,1
3 Тампа-Бэй Лайтнинг6030724215204-1728470,0
4 Торонто Мэйпл Лифс6133421417226-1838368,0
5 Питтсбург Пингвинз6230435416201-1668366,9
6 Нью-Йорк Рейнджерс6132242318185-1598166,4
7 Бостон Брюинз6231522319188-1678165,3
8 Вашингтон Кэпиталз6327442818212-1778063,5
9 Коламбус Блю Джекетс6221642128205-2306552,4
10 Нью-Йорк Айлендерс5823116324157-1625950,9
11 Детройт Ред Уингз6114832529176-2285746,7
12 Баффало Сэйбрз6217221733164-2185040,3
13 Оттава Сенаторз6118311434161-1994940,2
14 Нью-Джерси Дэвилз6115524134185-2204940,2
15 Филадельфия Флайерз6115404731154-2134940,2
16 Монреаль Канадиенс6111321836153-2344133,6
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6237431413241-1739375,0
2 Калгари Флэймз6132320816210-1478267,2
3 Сент-Луис Блюз6031123617213-1687764,2
4 Лос-Анджелес Кингз6326532621181-1767660,3
5 Миннесота Уайлд5926454020222-1957462,7
6 Нэшвилл Предаторз6128522222198-1727460,7
7 Эдмонтон Ойлерз6128330423206-1937259,0
8 Вегас Голден Найтс6327241326200-1937055,6
9 Даллас Старз5921932123174-1766958,5
10 Ванкувер Кэнакс6224333425179-1786754,0
11 Виннипег Джетс6224314624191-1946653,2
12 Анахайм Дакс6418545626183-2046550,8
13 Сан-Хосе Шаркс6117722627159-1936049,2
14 Чикаго Блэкхоукс6114532730162-2105343,4
15 Аризона Койотс6015414036159-2164436,7
16 Сиэтл Кракен6215121538160-2244233,9
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз6135511514203-1468872,1
2 Питтсбург Пингвинз6230435416201-1668366,9
3 Нью-Йорк Рейнджерс6132242318185-1598166,4
4 Вашингтон Кэпиталз6327442818212-1778063,5
5 Коламбус Блю Джекетс6221642128205-2306552,4
6 Нью-Йорк Айлендерс5823116324157-1625950,9
7 Нью-Джерси Дэвилз6115524134185-2204940,2
8 Филадельфия Флайерз6115404731154-2134940,2
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6232824214254-1809072,6
2 Тампа-Бэй Лайтнинг6030724215204-1728470,0
3 Торонто Мэйпл Лифс6133421417226-1838368,0
4 Бостон Брюинз6231522319188-1678165,3
5 Детройт Ред Уингз6114832529176-2285746,7
6 Баффало Сэйбрз6217221733164-2185040,3
7 Оттава Сенаторз6118311434161-1994940,2
8 Монреаль Канадиенс6111321836153-2344133,6
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6237431413241-1739375,0
2 Сент-Луис Блюз6031123617213-1687764,2
3 Миннесота Уайлд5926454020222-1957462,7
4 Нэшвилл Предаторз6128522222198-1727460,7
5 Даллас Старз5921932123174-1766958,5
6 Виннипег Джетс6224314624191-1946653,2
7 Чикаго Блэкхоукс6114532730162-2105343,4
8 Аризона Койотс6015414036159-2164436,7
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз6132320816210-1478267,2
2 Лос-Анджелес Кингз6326532621181-1767660,3
3 Эдмонтон Ойлерз6128330423206-1937259,0
4 Вегас Голден Найтс6327241326200-1937055,6
5 Ванкувер Кэнакс6224333425179-1786754,0
6 Анахайм Дакс6418545626183-2046550,8
7 Сан-Хосе Шаркс6117722627159-1936049,2
8 Сиэтл Кракен6215121538160-2244233,9

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