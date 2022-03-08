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Кливленд Кавальерс - Детройт Пистонс прямая трансляция 20.03.2022

Стадион: Рокет Мортгедж Филдхаус (Кливленд, США), вместимость: 20562
20 марта 2022, воскресенье. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Кливленд Кавальерс Детройт Пистонс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Кливленд Кавальерс - Детройт Пистонс, которое состоится 20 Марта 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Рокет Мортгедж Филдхаус (Кливленд, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Детройт Пистонс
Детройт
Главные тренеры
СШАДжей Би Бикерстафф
СШАДуэйн Кейси
История личных встреч
25.02.2022 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс106 : 103Кливленд Кавальерс
31.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс115 : 105Кливленд Кавальерс
13.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс98 : 78Детройт Пистонс
20.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс109 : 105Кливленд Кавальерс
28.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс122 : 107Детройт Пистонс
27.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс119 : 128Кливленд Кавальерс
28.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс100 : 115Кливленд Кавальерс
10.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс112 : 115Кливленд Кавальерс
08.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс113 : 115Детройт Пистонс
04.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс94 : 127Детройт Пистонс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7157148143-75411280,8030,0
2 Мемфис Гриззлиз7148238134-77751190,6769,0
3 Голден Стэйт Уорриорз7047237787-73561170,6719,5
4 Майами Хит7147247776-74401180,66210,0
5 Милуоки Бакс7044268040-77631140,62912,5
6 Юта Джаз7044267986-75201140,62912,5
7 Филадельфия Сиксерс6943267500-73611120,62313,0
8 Даллас Маверикс7043277463-72631130,61413,5
9 Бостон Селтикс7143287790-73541140,60614,0
10 Денвер Наггетс7142297912-77161130,59215,0
11 Чикаго Буллз7041297838-77821110,58615,5
12 Миннесота Тимбервулвз7141308179-79441120,57716,0
13 Кливленд Кавальерс7040307500-72921100,57116,5
14 Торонто Рэпторс7039317631-75271090,55717,5
15 Бруклин Нетс7137347960-79411080,52120,0
16 Атланта Хоукс7035357906-78441050,50021,5
17 Шарлотт Хорнетс7035358042-80371050,50021,5
18 Лос-Анджелес Клипперс7336377787-78751090,49322,0
19 Нью-Йорк Никс7030407432-74731000,42926,5
20 Лос-Анджелес Лейкерс7030407777-79691000,42926,5
21 Вашингтон Уизардс6929407465-7690980,42027,0
22 Нью-Орлеан Пеликанс7029417595-7692990,41427,5
23 Сан-Антонио Спёрс7127448001-8073980,38030,0
24 Портленд Трэйл Блэйзерс6926437407-7864950,37730,0
25 Сакраменто Кингз7225477941-8331970,34732,5
26 Индиана Пэйсерс7124477859-8049950,33833,0
27 Оклахома-Сити Тандер7020507215-7771900,28636,5
28 Детройт Пистонс7019517275-7870890,27137,5
29 Орландо Мэджик7118537417-7988890,25439,0
30 Хьюстон Рокетс7017537632-8289870,24339,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит7147247776-74401180,6620,0
2 Милуоки Бакс7044268040-77631140,6292,5
3 Филадельфия Сиксерс6943267500-73611120,6233,0
4 Бостон Селтикс7143287790-73541140,6064,0
5 Чикаго Буллз7041297838-77821110,5865,5
6 Кливленд Кавальерс7040307500-72921100,5716,5
7 Торонто Рэпторс7039317631-75271090,5577,5
8 Бруклин Нетс7137347960-79411080,52110,0
9 Атланта Хоукс7035357906-78441050,50011,5
10 Шарлотт Хорнетс7035358042-80371050,50011,5
11 Нью-Йорк Никс7030407432-74731000,42916,5
12 Вашингтон Уизардс6929407465-7690980,42017,0
13 Индиана Пэйсерс7124477859-8049950,33823,0
14 Детройт Пистонс7019517275-7870890,27127,5
15 Орландо Мэджик7118537417-7988890,25429,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7157148143-75411280,8030,0
2 Мемфис Гриззлиз7148238134-77751190,6769,0
3 Голден Стэйт Уорриорз7047237787-73561170,6719,5
4 Юта Джаз7044267986-75201140,62912,5
5 Даллас Маверикс7043277463-72631130,61413,5
6 Денвер Наггетс7142297912-77161130,59215,0
7 Миннесота Тимбервулвз7141308179-79441120,57716,0
8 Лос-Анджелес Клипперс7336377787-78751090,49322,0
9 Лос-Анджелес Лейкерс7030407777-79691000,42926,5
10 Нью-Орлеан Пеликанс7029417595-7692990,41427,5
11 Сан-Антонио Спёрс7127448001-8073980,38030,0
12 Портленд Трэйл Блэйзерс6926437407-7864950,37730,0
13 Сакраменто Кингз7225477941-8331970,34732,5
14 Оклахома-Сити Тандер7020507215-7771900,28636,5
15 Хьюстон Рокетс7017537632-8289870,24339,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс6943267500-73611120,6230,0
2 Бостон Селтикс7143287790-73541140,6061,0
3 Торонто Рэпторс7039317631-75271090,5574,5
4 Бруклин Нетс7137347960-79411080,5217,0
5 Нью-Йорк Никс7030407432-74731000,42913,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс7044268040-77631140,6290,0
2 Чикаго Буллз7041297838-77821110,5863,0
3 Кливленд Кавальерс7040307500-72921100,5714,0
4 Индиана Пэйсерс7124477859-8049950,33820,5
5 Детройт Пистонс7019517275-7870890,27125,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит7147247776-74401180,6620,0
2 Атланта Хоукс7035357906-78441050,50011,5
3 Шарлотт Хорнетс7035358042-80371050,50011,5
4 Вашингтон Уизардс6929407465-7690980,42017,0
5 Орландо Мэджик7118537417-7988890,25429,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз7044267986-75201140,6290,0
2 Денвер Наггетс7142297912-77161130,5922,5
3 Миннесота Тимбервулвз7141308179-79441120,5773,5
4 Портленд Трэйл Блэйзерс6926437407-7864950,37717,5
5 Оклахома-Сити Тандер7020507215-7771900,28624,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7157148143-75411280,8030,0
2 Голден Стэйт Уорриорз7047237787-73561170,6719,5
3 Лос-Анджелес Клипперс7336377787-78751090,49322,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс7030407777-79691000,42926,5
5 Сакраменто Кингз7225477941-8331970,34732,5
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз7148238134-77751190,6760,0
2 Даллас Маверикс7043277463-72631130,6144,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс7029417595-7692990,41418,5
4 Сан-Антонио Спёрс7127448001-8073980,38021,0
5 Хьюстон Рокетс7017537632-8289870,24330,5

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