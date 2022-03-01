Индиана Пэйсерс - Портленд Трэйл Блэйзерс прямая трансляция 20.03.2022
Стадион: Банкерс Лайф Филдхаус (Индианаполис, США), вместимость: 18165
20 марта 2022, воскресенье. 22:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Индиана Пэйсерс - Портленд Трэйл Блэйзерс, которое состоится 20 Марта 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Банкерс Лайф Филдхаус (Индианаполис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Главные тренеры
|Рик Карлайл
История личных встреч
|06.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 106
|28.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 133
|15.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|87 : 111
|28.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 100
|27.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|139 : 129
|19.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 98
|30.10.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|93 : 103
|19.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 86
|21.10.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 114
|11.12.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 111
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|71
|57
|14
|8143-7541
|128
|0,803
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|71
|48
|23
|8134-7775
|119
|0,676
|9,0
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|70
|47
|23
|7787-7356
|117
|0,671
|9,5
|4
|Майами Хит
|71
|47
|24
|7776-7440
|118
|0,662
|10,0
|5
|Милуоки Бакс
|70
|44
|26
|8040-7763
|114
|0,629
|12,5
|6
|Юта Джаз
|70
|44
|26
|7986-7520
|114
|0,629
|12,5
|7
|Филадельфия Сиксерс
|69
|43
|26
|7500-7361
|112
|0,623
|13,0
|8
|Даллас Маверикс
|70
|43
|27
|7463-7263
|113
|0,614
|13,5
|9
|Бостон Селтикс
|71
|43
|28
|7790-7354
|114
|0,606
|14,0
|10
|Денвер Наггетс
|71
|42
|29
|7912-7716
|113
|0,592
|15,0
|11
|Чикаго Буллз
|70
|41
|29
|7838-7782
|111
|0,586
|15,5
|12
|Миннесота Тимбервулвз
|71
|41
|30
|8179-7944
|112
|0,577
|16,0
|13
|Кливленд Кавальерс
|70
|40
|30
|7500-7292
|110
|0,571
|16,5
|14
|Торонто Рэпторс
|70
|39
|31
|7631-7527
|109
|0,557
|17,5
|15
|Бруклин Нетс
|71
|37
|34
|7960-7941
|108
|0,521
|20,0
|16
|Атланта Хоукс
|70
|35
|35
|7906-7844
|105
|0,500
|21,5
|17
|Шарлотт Хорнетс
|70
|35
|35
|8042-8037
|105
|0,500
|21,5
|18
|Лос-Анджелес Клипперс
|73
|36
|37
|7787-7875
|109
|0,493
|22,0
|19
|Нью-Йорк Никс
|70
|30
|40
|7432-7473
|100
|0,429
|26,5
|20
|Лос-Анджелес Лейкерс
|70
|30
|40
|7777-7969
|100
|0,429
|26,5
|21
|Вашингтон Уизардс
|69
|29
|40
|7465-7690
|98
|0,420
|27,0
|22
|Нью-Орлеан Пеликанс
|70
|29
|41
|7595-7692
|99
|0,414
|27,5
|23
|Сан-Антонио Спёрс
|71
|27
|44
|8001-8073
|98
|0,380
|30,0
|24
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|69
|26
|43
|7407-7864
|95
|0,377
|30,0
|25
|Сакраменто Кингз
|72
|25
|47
|7941-8331
|97
|0,347
|32,5
|26
|Индиана Пэйсерс
|71
|24
|47
|7859-8049
|95
|0,338
|33,0
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|70
|20
|50
|7215-7771
|90
|0,286
|36,5
|28
|Детройт Пистонс
|70
|19
|51
|7275-7870
|89
|0,271
|37,5
|29
|Орландо Мэджик
|71
|18
|53
|7417-7988
|89
|0,254
|39,0
|30
|Хьюстон Рокетс
|70
|17
|53
|7632-8289
|87
|0,243
|39,5
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|71
|47
|24
|7776-7440
|118
|0,662
|0,0
|2
|Милуоки Бакс
|70
|44
|26
|8040-7763
|114
|0,629
|2,5
|3
|Филадельфия Сиксерс
|69
|43
|26
|7500-7361
|112
|0,623
|3,0
|4
|Бостон Селтикс
|71
|43
|28
|7790-7354
|114
|0,606
|4,0
|5
|Чикаго Буллз
|70
|41
|29
|7838-7782
|111
|0,586
|5,5
|6
|Кливленд Кавальерс
|70
|40
|30
|7500-7292
|110
|0,571
|6,5
|7
|Торонто Рэпторс
|70
|39
|31
|7631-7527
|109
|0,557
|7,5
|8
|Бруклин Нетс
|71
|37
|34
|7960-7941
|108
|0,521
|10,0
|9
|Атланта Хоукс
|70
|35
|35
|7906-7844
|105
|0,500
|11,5
|10
|Шарлотт Хорнетс
|70
|35
|35
|8042-8037
|105
|0,500
|11,5
|11
|Нью-Йорк Никс
|70
|30
|40
|7432-7473
|100
|0,429
|16,5
|12
|Вашингтон Уизардс
|69
|29
|40
|7465-7690
|98
|0,420
|17,0
|13
|Индиана Пэйсерс
|71
|24
|47
|7859-8049
|95
|0,338
|23,0
|14
|Детройт Пистонс
|70
|19
|51
|7275-7870
|89
|0,271
|27,5
|15
|Орландо Мэджик
|71
|18
|53
|7417-7988
|89
|0,254
|29,0
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|71
|57
|14
|8143-7541
|128
|0,803
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|71
|48
|23
|8134-7775
|119
|0,676
|9,0
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|70
|47
|23
|7787-7356
|117
|0,671
|9,5
|4
|Юта Джаз
|70
|44
|26
|7986-7520
|114
|0,629
|12,5
|5
|Даллас Маверикс
|70
|43
|27
|7463-7263
|113
|0,614
|13,5
|6
|Денвер Наггетс
|71
|42
|29
|7912-7716
|113
|0,592
|15,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|71
|41
|30
|8179-7944
|112
|0,577
|16,0
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|73
|36
|37
|7787-7875
|109
|0,493
|22,0
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|70
|30
|40
|7777-7969
|100
|0,429
|26,5
|10
|Нью-Орлеан Пеликанс
|70
|29
|41
|7595-7692
|99
|0,414
|27,5
|11
|Сан-Антонио Спёрс
|71
|27
|44
|8001-8073
|98
|0,380
|30,0
|12
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|69
|26
|43
|7407-7864
|95
|0,377
|30,0
|13
|Сакраменто Кингз
|72
|25
|47
|7941-8331
|97
|0,347
|32,5
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|70
|20
|50
|7215-7771
|90
|0,286
|36,5
|15
|Хьюстон Рокетс
|70
|17
|53
|7632-8289
|87
|0,243
|39,5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|69
|43
|26
|7500-7361
|112
|0,623
|0,0
|2
|Бостон Селтикс
|71
|43
|28
|7790-7354
|114
|0,606
|1,0
|3
|Торонто Рэпторс
|70
|39
|31
|7631-7527
|109
|0,557
|4,5
|4
|Бруклин Нетс
|71
|37
|34
|7960-7941
|108
|0,521
|7,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|70
|30
|40
|7432-7473
|100
|0,429
|13,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Милуоки Бакс
|70
|44
|26
|8040-7763
|114
|0,629
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|70
|41
|29
|7838-7782
|111
|0,586
|3,0
|3
|Кливленд Кавальерс
|70
|40
|30
|7500-7292
|110
|0,571
|4,0
|4
|Индиана Пэйсерс
|71
|24
|47
|7859-8049
|95
|0,338
|20,5
|5
|Детройт Пистонс
|70
|19
|51
|7275-7870
|89
|0,271
|25,0
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|71
|47
|24
|7776-7440
|118
|0,662
|0,0
|2
|Атланта Хоукс
|70
|35
|35
|7906-7844
|105
|0,500
|11,5
|3
|Шарлотт Хорнетс
|70
|35
|35
|8042-8037
|105
|0,500
|11,5
|4
|Вашингтон Уизардс
|69
|29
|40
|7465-7690
|98
|0,420
|17,0
|5
|Орландо Мэджик
|71
|18
|53
|7417-7988
|89
|0,254
|29,0
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|70
|44
|26
|7986-7520
|114
|0,629
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|71
|42
|29
|7912-7716
|113
|0,592
|2,5
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|71
|41
|30
|8179-7944
|112
|0,577
|3,5
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|69
|26
|43
|7407-7864
|95
|0,377
|17,5
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|70
|20
|50
|7215-7771
|90
|0,286
|24,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|71
|57
|14
|8143-7541
|128
|0,803
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|70
|47
|23
|7787-7356
|117
|0,671
|9,5
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|73
|36
|37
|7787-7875
|109
|0,493
|22,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|70
|30
|40
|7777-7969
|100
|0,429
|26,5
|5
|Сакраменто Кингз
|72
|25
|47
|7941-8331
|97
|0,347
|32,5
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|71
|48
|23
|8134-7775
|119
|0,676
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|70
|43
|27
|7463-7263
|113
|0,614
|4,5
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|70
|29
|41
|7595-7692
|99
|0,414
|18,5
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|71
|27
|44
|8001-8073
|98
|0,380
|21,0
|5
|Хьюстон Рокетс
|70
|17
|53
|7632-8289
|87
|0,243
|30,5