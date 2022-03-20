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23:30  ru Витория - Спортинг
Воскресенье 20 марта

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02:00  ru Нэшвилл - Торонто 02:00  ru Шарлотт - Даллас 03:00  ru Тампа-Бэй - Рейнджерс 03:00  ru Вашингтон - Лейкерс
03:00  ru Кливленд - Детройт 05:00  ru Сиэтл - Детройт 05:00  ru Ванкувер - Калгари 14:00  ru Уфа - Краснодар
14:00  ru ЦСКА - Рубин 14:00  ru Арсенал - Гомель 14:30  ru Венеция - Сампдория 14:30  ru Металлург Мг - Авангард
14:50  ru Биатлон 15:00  ru Монако - ПСЖ 15:30  ru Кристал Пэлас - Эвертон 15:30  ru КПР - Питерборо
16:00  ru Эспаньол - Мальорка 16:00  ru Белшина - Днепр М 16:30  ru Сочи - Крылья Советов 16:30  ru Аякс - Фейеноорд
17:00  ru Лестер - Брентфорд 17:00  ru Эмполи - Верона 17:00  ru Ювентус - Салернитана 17:00  ru Анже - Брест
17:00  ru Бордо - Монпелье 17:00  ru Ренн - Метц 17:00  ru Лорьян - Страсбург 17:00  ru СКА - Спартак
17:00  ru Биатлон 17:30  ru Лейпциг - Айнтрахт 18:00  ru Саутгемптон - Манчестер Сити 18:00  ru Славия-Мозырь - БАТЭ
18:00  ru Гран-при Бахрейна 18:15  ru Кадис - Вильярреал 18:15  ru Сельта - Бетис 18:45  ru ПСВ - Фортуна
19:05  ru Реймс - Лион 19:30  ru Тоттенхэм - Вест Хэм 19:30  ru Вольфсбург - Байер 20:00  ru Динамо М - Ростов
20:00  ru Рома - Лацио 20:30  ru Севилья - Реал Сосьедад 21:00  ru Ноттингем - Ливерпуль 21:00  ru Бенфика - Эшторил
21:00  ru Филадельфия - Айлендерс 21:30  ru Кёльн - Боруссия Д 22:00  ru Виллем II - АЗ Алкмар 22:30  ru Хьюстон - Мемфис
22:30  ru Индиана - Портленд 22:45  ru Болонья - Аталанта 22:45  ru Марсель - Ницца 23:00  ru Реал Мадрид - Барселона
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Гран-при Бахрейна прямая трансляция 20 марта 2022 Гонка смотреть онлайн

Арена: Международный автодром Бахрейна (Сахир, Бахрейн)
Этап 1, Сахир, Бахрейн. Гран-при Бахрейна. Гонка (57 кругов, 308.238 км)
20 марта 2022, воскресенье. 18:00 МСК

Анонс матча
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Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Бахрейна, которое состоится 20 марта 2022 года в 18:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2022. Этап 01, оно проводится в стране Бахрейн. Миллионы болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортсмен Команда Результат Очки
1 Монако Шарль Леклер Scuderia Ferrari
2 Нидерланды Макс Ферстаппен Red Bull
3 Испания Карлос Сайнс-младший Scuderia Ferrari
4 Мексика Серхио Перес Red Bull
5 Великобритания Льюис Хэмилтон Mercedes AMG F1
6 Финляндия Валттери Боттас Alfa Romeo
7 Дания Кевин Магнуссен Haas
8 Испания Фернандо Алонсо Alpine
9 Великобритания Джордж Расселл Mercedes AMG F1
10 Франция Пьер Гасли Scuderia AlphaTauri
11 Франция Эстебан Окон Alpine
12 Германия Мик Шумахер Haas
13 Великобритания Ландо Норрис McLaren
14 Таиланд Александер Албон Williams
15 Китай Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo
16 Япония Юки Цунода Scuderia AlphaTauri
17 Германия Нико Хюлькенберг Aston Martin
18 Австралия Даниэль Риккардо McLaren
19 Канада Лэнс Стролл Aston Martin
20 Канада Николас Латифи Williams

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