Гран-при Бахрейна прямая трансляция 20 марта 2022 Гонка смотреть онлайн
Арена: Международный автодром Бахрейна (Сахир, Бахрейн)Этап 1, Сахир, Бахрейн. Гран-при Бахрейна. Гонка (57 кругов, 308.238 км)
20 марта 2022, воскресенье. 18:00 МСК
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Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Бахрейна, которое состоится 20 марта 2022 года в 18:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2022. Этап 01, оно проводится в стране Бахрейн. Миллионы болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|3
|Карлос Сайнс-младший
|Scuderia Ferrari
|4
|Серхио Перес
|Red Bull
|5
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes AMG F1
|6
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|7
|Кевин Магнуссен
|Haas
|8
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|9
|Джордж Расселл
|Mercedes AMG F1
|10
|Пьер Гасли
|Scuderia AlphaTauri
|11
|Эстебан Окон
|Alpine
|12
|Мик Шумахер
|Haas
|13
|Ландо Норрис
|McLaren
|14
|Александер Албон
|Williams
|15
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|16
|Юки Цунода
|Scuderia AlphaTauri
|17
|Нико Хюлькенберг
|Aston Martin
|18
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|19
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|20
|Николас Латифи
|Williams