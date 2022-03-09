Вашингтон Кэпиталз - Даллас Старз 21 Марта прямая трансляция
Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
21 марта 2022, понедельник. 00:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Даллас Старз, которое состоится 21 Марта 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Даллас Старз
Даллас
Главные тренеры
|Питер Лавиолетт
|Рик Боунесс
История личных встреч
|29.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|13.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|09.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|05.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|04.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|21.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|20.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|07.03.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|22.01.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|14.02.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|62
|37
|4
|3
|1
|4
|13
|241-173
|93
|75,0
|2
|Флорида Пантерз
|62
|32
|8
|2
|4
|2
|14
|254-180
|90
|72,6
|3
|Каролина Харрикейнз
|61
|35
|5
|1
|1
|5
|14
|203-146
|88
|72,1
|4
|Питтсбург Пингвинз
|63
|31
|4
|3
|5
|4
|16
|205-167
|85
|67,5
|5
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|61
|30
|7
|2
|4
|2
|16
|205-174
|84
|68,9
|6
|Калгари Флэймз
|62
|33
|3
|2
|0
|8
|16
|215-149
|84
|67,7
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|62
|33
|4
|2
|1
|4
|18
|229-189
|83
|66,9
|8
|Нью-Йорк Рейнджерс
|62
|33
|2
|4
|2
|3
|18
|187-160
|83
|66,9
|9
|Бостон Брюинз
|62
|31
|5
|2
|2
|3
|19
|188-167
|81
|65,3
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|63
|27
|4
|4
|2
|8
|18
|212-177
|80
|63,5
|11
|Сент-Луис Блюз
|61
|31
|1
|2
|3
|6
|18
|217-173
|77
|63,1
|12
|Миннесота Уайлд
|60
|27
|4
|5
|4
|0
|20
|225-196
|76
|63,3
|13
|Нэшвилл Предаторз
|62
|29
|5
|2
|2
|2
|22
|204-175
|76
|61,3
|14
|Лос-Анджелес Кингз
|64
|26
|5
|3
|2
|6
|22
|182-181
|76
|59,4
|15
|Эдмонтон Ойлерз
|62
|29
|3
|3
|0
|4
|23
|212-196
|74
|59,7
|16
|Вегас Голден Найтс
|64
|28
|2
|4
|1
|3
|26
|205-194
|72
|56,3
|17
|Даллас Старз
|60
|21
|9
|3
|2
|1
|24
|176-180
|69
|57,5
|18
|Ванкувер Кэнакс
|63
|24
|3
|3
|3
|4
|26
|181-183
|67
|53,2
|19
|Коламбус Блю Джекетс
|63
|22
|6
|4
|2
|1
|28
|210-234
|67
|53,2
|20
|Виннипег Джетс
|62
|24
|3
|1
|4
|6
|24
|191-194
|66
|53,2
|21
|Анахайм Дакс
|64
|18
|5
|4
|5
|6
|26
|183-204
|65
|50,8
|22
|Нью-Йорк Айлендерс
|59
|24
|1
|1
|6
|3
|24
|161-164
|61
|51,7
|23
|Сан-Хосе Шаркс
|61
|17
|7
|2
|2
|6
|27
|159-193
|60
|49,2
|24
|Детройт Ред Уингз
|62
|14
|8
|3
|2
|5
|30
|178-232
|57
|46,0
|25
|Чикаго Блэкхоукс
|62
|14
|5
|3
|2
|7
|31
|163-213
|53
|42,7
|26
|Баффало Сэйбрз
|62
|17
|2
|2
|1
|7
|33
|164-218
|50
|40,3
|27
|Филадельфия Флайерз
|61
|15
|4
|0
|4
|7
|31
|154-213
|49
|40,2
|28
|Оттава Сенаторз
|62
|18
|3
|1
|1
|4
|35
|162-204
|49
|39,5
|29
|Нью-Джерси Дэвилз
|62
|15
|5
|2
|4
|1
|35
|188-226
|49
|39,5
|30
|Аризона Койотс
|61
|15
|4
|1
|4
|0
|37
|160-220
|44
|36,1
|31
|Сиэтл Кракен
|63
|16
|1
|2
|1
|5
|38
|164-226
|44
|34,9
|32
|Монреаль Канадиенс
|62
|12
|3
|2
|1
|8
|36
|158-235
|43
|34,7
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|62
|32
|8
|2
|4
|2
|14
|254-180
|90
|72,6
|2
|Каролина Харрикейнз
|61
|35
|5
|1
|1
|5
|14
|203-146
|88
|72,1
|3
|Питтсбург Пингвинз
|63
|31
|4
|3
|5
|4
|16
|205-167
|85
|67,5
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|61
|30
|7
|2
|4
|2
|16
|205-174
|84
|68,9
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|62
|33
|4
|2
|1
|4
|18
|229-189
|83
|66,9
|6
|Нью-Йорк Рейнджерс
|62
|33
|2
|4
|2
|3
|18
|187-160
|83
|66,9
|7
|Бостон Брюинз
|62
|31
|5
|2
|2
|3
|19
|188-167
|81
|65,3
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|63
|27
|4
|4
|2
|8
|18
|212-177
|80
|63,5
|9
|Коламбус Блю Джекетс
|63
|22
|6
|4
|2
|1
|28
|210-234
|67
|53,2
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|59
|24
|1
|1
|6
|3
|24
|161-164
|61
|51,7
|11
|Детройт Ред Уингз
|62
|14
|8
|3
|2
|5
|30
|178-232
|57
|46,0
|12
|Баффало Сэйбрз
|62
|17
|2
|2
|1
|7
|33
|164-218
|50
|40,3
|13
|Филадельфия Флайерз
|61
|15
|4
|0
|4
|7
|31
|154-213
|49
|40,2
|14
|Оттава Сенаторз
|62
|18
|3
|1
|1
|4
|35
|162-204
|49
|39,5
|15
|Нью-Джерси Дэвилз
|62
|15
|5
|2
|4
|1
|35
|188-226
|49
|39,5
|16
|Монреаль Канадиенс
|62
|12
|3
|2
|1
|8
|36
|158-235
|43
|34,7
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|62
|37
|4
|3
|1
|4
|13
|241-173
|93
|75,0
|2
|Калгари Флэймз
|62
|33
|3
|2
|0
|8
|16
|215-149
|84
|67,7
|3
|Сент-Луис Блюз
|61
|31
|1
|2
|3
|6
|18
|217-173
|77
|63,1
|4
|Миннесота Уайлд
|60
|27
|4
|5
|4
|0
|20
|225-196
|76
|63,3
|5
|Нэшвилл Предаторз
|62
|29
|5
|2
|2
|2
|22
|204-175
|76
|61,3
|6
|Лос-Анджелес Кингз
|64
|26
|5
|3
|2
|6
|22
|182-181
|76
|59,4
|7
|Эдмонтон Ойлерз
|62
|29
|3
|3
|0
|4
|23
|212-196
|74
|59,7
|8
|Вегас Голден Найтс
|64
|28
|2
|4
|1
|3
|26
|205-194
|72
|56,3
|9
|Даллас Старз
|60
|21
|9
|3
|2
|1
|24
|176-180
|69
|57,5
|10
|Ванкувер Кэнакс
|63
|24
|3
|3
|3
|4
|26
|181-183
|67
|53,2
|11
|Виннипег Джетс
|62
|24
|3
|1
|4
|6
|24
|191-194
|66
|53,2
|12
|Анахайм Дакс
|64
|18
|5
|4
|5
|6
|26
|183-204
|65
|50,8
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|61
|17
|7
|2
|2
|6
|27
|159-193
|60
|49,2
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|62
|14
|5
|3
|2
|7
|31
|163-213
|53
|42,7
|15
|Аризона Койотс
|61
|15
|4
|1
|4
|0
|37
|160-220
|44
|36,1
|16
|Сиэтл Кракен
|63
|16
|1
|2
|1
|5
|38
|164-226
|44
|34,9
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|61
|35
|5
|1
|1
|5
|14
|203-146
|88
|72,1
|2
|Питтсбург Пингвинз
|63
|31
|4
|3
|5
|4
|16
|205-167
|85
|67,5
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|62
|33
|2
|4
|2
|3
|18
|187-160
|83
|66,9
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|63
|27
|4
|4
|2
|8
|18
|212-177
|80
|63,5
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|63
|22
|6
|4
|2
|1
|28
|210-234
|67
|53,2
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|59
|24
|1
|1
|6
|3
|24
|161-164
|61
|51,7
|7
|Филадельфия Флайерз
|61
|15
|4
|0
|4
|7
|31
|154-213
|49
|40,2
|8
|Нью-Джерси Дэвилз
|62
|15
|5
|2
|4
|1
|35
|188-226
|49
|39,5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|62
|32
|8
|2
|4
|2
|14
|254-180
|90
|72,6
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|61
|30
|7
|2
|4
|2
|16
|205-174
|84
|68,9
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|62
|33
|4
|2
|1
|4
|18
|229-189
|83
|66,9
|4
|Бостон Брюинз
|62
|31
|5
|2
|2
|3
|19
|188-167
|81
|65,3
|5
|Детройт Ред Уингз
|62
|14
|8
|3
|2
|5
|30
|178-232
|57
|46,0
|6
|Баффало Сэйбрз
|62
|17
|2
|2
|1
|7
|33
|164-218
|50
|40,3
|7
|Оттава Сенаторз
|62
|18
|3
|1
|1
|4
|35
|162-204
|49
|39,5
|8
|Монреаль Канадиенс
|62
|12
|3
|2
|1
|8
|36
|158-235
|43
|34,7
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|62
|37
|4
|3
|1
|4
|13
|241-173
|93
|75,0
|2
|Сент-Луис Блюз
|61
|31
|1
|2
|3
|6
|18
|217-173
|77
|63,1
|3
|Миннесота Уайлд
|60
|27
|4
|5
|4
|0
|20
|225-196
|76
|63,3
|4
|Нэшвилл Предаторз
|62
|29
|5
|2
|2
|2
|22
|204-175
|76
|61,3
|5
|Даллас Старз
|60
|21
|9
|3
|2
|1
|24
|176-180
|69
|57,5
|6
|Виннипег Джетс
|62
|24
|3
|1
|4
|6
|24
|191-194
|66
|53,2
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|62
|14
|5
|3
|2
|7
|31
|163-213
|53
|42,7
|8
|Аризона Койотс
|61
|15
|4
|1
|4
|0
|37
|160-220
|44
|36,1
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|62
|33
|3
|2
|0
|8
|16
|215-149
|84
|67,7
|2
|Лос-Анджелес Кингз
|64
|26
|5
|3
|2
|6
|22
|182-181
|76
|59,4
|3
|Эдмонтон Ойлерз
|62
|29
|3
|3
|0
|4
|23
|212-196
|74
|59,7
|4
|Вегас Голден Найтс
|64
|28
|2
|4
|1
|3
|26
|205-194
|72
|56,3
|5
|Ванкувер Кэнакс
|63
|24
|3
|3
|3
|4
|26
|181-183
|67
|53,2
|6
|Анахайм Дакс
|64
|18
|5
|4
|5
|6
|26
|183-204
|65
|50,8
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|61
|17
|7
|2
|2
|6
|27
|159-193
|60
|49,2
|8
|Сиэтл Кракен
|63
|16
|1
|2
|1
|5
|38
|164-226
|44
|34,9