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Вашингтон Кэпиталз - Даллас Старз 21 Марта прямая трансляция

Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
21 марта 2022, понедельник. 00:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз Даллас Старз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Даллас Старз, которое состоится 21 Марта 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Даллас Старз
Даллас
Главные тренеры
СШАПитер Лавиолетт
КанадаРик Боунесс
История личных встреч
29.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз0 : 5Вашингтон Кэпиталз
13.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 4Вашингтон Кэпиталз
09.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 4 ОТДаллас Старз
05.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 1 ОТВашингтон Кэпиталз
04.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 4 ОТДаллас Старз
21.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 3Даллас Старз
20.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 4 ОТВашингтон Кэпиталз
07.03.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 4Даллас Старз
22.01.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 4 ОТВашингтон Кэпиталз
14.02.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 3Вашингтон Кэпиталз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6237431413241-1739375,0
2 Флорида Пантерз6232824214254-1809072,6
3 Каролина Харрикейнз6135511514203-1468872,1
4 Питтсбург Пингвинз6331435416205-1678567,5
5 Тампа-Бэй Лайтнинг6130724216205-1748468,9
6 Калгари Флэймз6233320816215-1498467,7
7 Торонто Мэйпл Лифс6233421418229-1898366,9
8 Нью-Йорк Рейнджерс6233242318187-1608366,9
9 Бостон Брюинз6231522319188-1678165,3
10 Вашингтон Кэпиталз6327442818212-1778063,5
11 Сент-Луис Блюз6131123618217-1737763,1
12 Миннесота Уайлд6027454020225-1967663,3
13 Нэшвилл Предаторз6229522222204-1757661,3
14 Лос-Анджелес Кингз6426532622182-1817659,4
15 Эдмонтон Ойлерз6229330423212-1967459,7
16 Вегас Голден Найтс6428241326205-1947256,3
17 Даллас Старз6021932124176-1806957,5
18 Ванкувер Кэнакс6324333426181-1836753,2
19 Коламбус Блю Джекетс6322642128210-2346753,2
20 Виннипег Джетс6224314624191-1946653,2
21 Анахайм Дакс6418545626183-2046550,8
22 Нью-Йорк Айлендерс5924116324161-1646151,7
23 Сан-Хосе Шаркс6117722627159-1936049,2
24 Детройт Ред Уингз6214832530178-2325746,0
25 Чикаго Блэкхоукс6214532731163-2135342,7
26 Баффало Сэйбрз6217221733164-2185040,3
27 Филадельфия Флайерз6115404731154-2134940,2
28 Оттава Сенаторз6218311435162-2044939,5
29 Нью-Джерси Дэвилз6215524135188-2264939,5
30 Аризона Койотс6115414037160-2204436,1
31 Сиэтл Кракен6316121538164-2264434,9
32 Монреаль Канадиенс6212321836158-2354334,7
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6232824214254-1809072,6
2 Каролина Харрикейнз6135511514203-1468872,1
3 Питтсбург Пингвинз6331435416205-1678567,5
4 Тампа-Бэй Лайтнинг6130724216205-1748468,9
5 Торонто Мэйпл Лифс6233421418229-1898366,9
6 Нью-Йорк Рейнджерс6233242318187-1608366,9
7 Бостон Брюинз6231522319188-1678165,3
8 Вашингтон Кэпиталз6327442818212-1778063,5
9 Коламбус Блю Джекетс6322642128210-2346753,2
10 Нью-Йорк Айлендерс5924116324161-1646151,7
11 Детройт Ред Уингз6214832530178-2325746,0
12 Баффало Сэйбрз6217221733164-2185040,3
13 Филадельфия Флайерз6115404731154-2134940,2
14 Оттава Сенаторз6218311435162-2044939,5
15 Нью-Джерси Дэвилз6215524135188-2264939,5
16 Монреаль Канадиенс6212321836158-2354334,7
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6237431413241-1739375,0
2 Калгари Флэймз6233320816215-1498467,7
3 Сент-Луис Блюз6131123618217-1737763,1
4 Миннесота Уайлд6027454020225-1967663,3
5 Нэшвилл Предаторз6229522222204-1757661,3
6 Лос-Анджелес Кингз6426532622182-1817659,4
7 Эдмонтон Ойлерз6229330423212-1967459,7
8 Вегас Голден Найтс6428241326205-1947256,3
9 Даллас Старз6021932124176-1806957,5
10 Ванкувер Кэнакс6324333426181-1836753,2
11 Виннипег Джетс6224314624191-1946653,2
12 Анахайм Дакс6418545626183-2046550,8
13 Сан-Хосе Шаркс6117722627159-1936049,2
14 Чикаго Блэкхоукс6214532731163-2135342,7
15 Аризона Койотс6115414037160-2204436,1
16 Сиэтл Кракен6316121538164-2264434,9
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз6135511514203-1468872,1
2 Питтсбург Пингвинз6331435416205-1678567,5
3 Нью-Йорк Рейнджерс6233242318187-1608366,9
4 Вашингтон Кэпиталз6327442818212-1778063,5
5 Коламбус Блю Джекетс6322642128210-2346753,2
6 Нью-Йорк Айлендерс5924116324161-1646151,7
7 Филадельфия Флайерз6115404731154-2134940,2
8 Нью-Джерси Дэвилз6215524135188-2264939,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6232824214254-1809072,6
2 Тампа-Бэй Лайтнинг6130724216205-1748468,9
3 Торонто Мэйпл Лифс6233421418229-1898366,9
4 Бостон Брюинз6231522319188-1678165,3
5 Детройт Ред Уингз6214832530178-2325746,0
6 Баффало Сэйбрз6217221733164-2185040,3
7 Оттава Сенаторз6218311435162-2044939,5
8 Монреаль Канадиенс6212321836158-2354334,7
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6237431413241-1739375,0
2 Сент-Луис Блюз6131123618217-1737763,1
3 Миннесота Уайлд6027454020225-1967663,3
4 Нэшвилл Предаторз6229522222204-1757661,3
5 Даллас Старз6021932124176-1806957,5
6 Виннипег Джетс6224314624191-1946653,2
7 Чикаго Блэкхоукс6214532731163-2135342,7
8 Аризона Койотс6115414037160-2204436,1
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз6233320816215-1498467,7
2 Лос-Анджелес Кингз6426532622182-1817659,4
3 Эдмонтон Ойлерз6229330423212-1967459,7
4 Вегас Голден Найтс6428241326205-1947256,3
5 Ванкувер Кэнакс6324333426181-1836753,2
6 Анахайм Дакс6418545626183-2046550,8
7 Сан-Хосе Шаркс6117722627159-1936049,2
8 Сиэтл Кракен6316121538164-2264434,9

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